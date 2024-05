Los diez pasos de Sánchez-Ribera

Esta es la foto fija a fecha de hoy por orden cronológico. Primero: Teresa Ribera saldrá elegida eurodiputada al encabezar la candidatura de los socialistas españoles por obra y gracia del marido de Begoña. Segundo: lo más probable es que no llegue a tomar posesión de su acta como “miembra” del Parlamento Europeo, para no tener que dimitir de su puesto en el Gobierno español. Tercero: ella, sobre todo, y se supone que también Pedro Sánchez, cuentan con que será la candidata al Colegio de Comisarios; eso es potestad del Ejecutivo español.

Cuarto: tanto la esposa de Bacigalupo (Teresa Ribera) como el marido de Begoña pretenden obtener una gran cartera que abarque las competencias de la energía y la lucha contra el cambio climático; se trata curiosamente de las mismas que tuvo Miguel Arias Cañete en el periodo 2014-19, pero entonces los socialistas calificaron esta comisaría como menor. Quinto: la distribución de comisarías, una vez designados los candidatos por los Estados miembros, es competencia del presidente/a de la Comisión Europea, que habrá sido nombrado con anterioridad, una vez que hayan pasado las elecciones al Parlamento Europeo, por los Jefes de Estado y de Gobierno con la ratificación de los eurodiputados. Sexto: suponiendo que repita Ursula von der Leyen, el objetivo de la pareja Sánchez-Ribera se puede complicar, porque esta ultima ha hecho recientemente unas declaraciones poniendo a caer de un burro a la alemana y Ursula no olvida.

Séptimo: de acuerdo con las previsiones que se manejan en Bruselas, la llamada transición verde y el Pacto Verde Europeo, los asuntos en los que Ribera es especialista, no van a ser una de las “prioridades prioritarias” de la próxima legislatura. Octava: para que la esposa de Bacigalupo sea definitivamente comisaria debe pasar un examen ante la comisión correspondiente del PE, que puede aprobar, o no, dependiendo del resultado de las elecciones y de la composición de esta cámara. Novena: podría darse el caso también de que, si no logra la comisaría de energía y el clima (incluida una vicepresidencia), el dúo Sánchez-Ribera decidiese proponer a otra persona y que continuase en el Gobierno español. Décima: que lo que dan como seguro, puede que no sea tan seguro y, sobre todo, que lo “verde” no va a ser tan importante en la próxima legislatura de la UE, como en la actual. Apostar a “lo verde” ahora es “caballo perdedor”.