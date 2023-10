Dolors Montserrat cree que la gratuidad del equipaje de mano en los aviones es tan importante como la eliminación del "roaming"

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una resolución en la que insta a la Comisión Europea a que legisle para que las aerolíneas permitan a sus pasajeros transportar de forma gratuita su equipaje de mano siempre que cuente con un tamaño razonable. Para ello, ha solicitado también homogeneizar los pesos y dimensiones de estos bultos, que considera un elemento indispensable para los viajeros. La decisión ha provocado el rechazo de las compañías, que consideran que la ley ampara la política de las compañías que cobran por el equipaje de mano. Las compañías aéreas mantienen que sus tarifas están amparadas por el Reglamento CE 1008/2008, que estableció la total liberalización de precios en el sector del transporte. Sin embargo, Dolors Montserrat, eurodiputada del PP y presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, no lo cree así. "La "libertad de precios" de las compañías aéreas en materia de tarifas y tasas aéreas no incluye la tarificación del equipaje de mano y así ha sido reconocido por la jurisprudencia europea. Por ejemplo, la sentencia del TJUE en el asunto C-487/12, establece que la maleta de mano debe considerarse un "aspecto necesario" del transporte de pasajeros y por tanto su transporte no puede estar sujeto a suplemento de precio", asegura Montserrat a preguntas de LA RAZÓN.

La europarlamentaria se muestra satisfecha con el trabajo realizado por la Comisión que dirige sobre este asunto y confía en que la Comisión tenga en cuenta una resolución que, como recuerda, "se ha tomado por unanimidad". "Confiamos en que estas medidas se incluyan en una futura revisión del Reglamento (CE) n.º 1008/2008 sobre servicios aéreos, que ya se está considerando por parte de la Comisión Europea. Mientras tanto, los estados miembros y la Comisión Europea han de trabajar por la transparencia en cuanto a las tarifas y las condiciones de los viajes, para que los consumidores puedan elegir con pleno conocimiento un billete u otro", explica Montserrat.

Para la política del PP, que el Gobierno europeo tomase en cuenta su petición ayudaría mucho a los europeos en sus viajes. "Estamos en un mercado único y pedimos una estandarización a nivel europeo de las medidas y el peso del equipaje de mano que está incluido en el precio del billete. De esta manera, los consumidores saben qué maleta pueden llevar y cuánto puede pesar, independientemente de con qué aerolínea viajan. Eso facilita mucho la vida a los viajeros, que tienen derecho a una información clara y sencilla", según asegura.

Montserrat considera que la prohibición de cobrar por el equipaje de mano es una medida que podría equipararse en importancia a la eliminación del "roaming" que las operadoras de telefonía cobraban por realizar llamadas fuera del país de origen de los ciudadanos de la UE. "Desde el Partido Popular Europeo somos defensores de la libertad comercial de la mano de los derechos de los consumidores, como no puede ser de otra manera. La UE debe trabajar para tener el mayor espacio de libertad junto a una Europa justa. Esto mismo hicimos hace años eliminando el "roaming" en las llamadas entre ciudadanos de la UE", asegura.