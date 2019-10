“¿A qué famoso te pareces?”: El peligro de las apps de reconocimiento facial

Aunque quizá no lo creas, parecerte a Brad Pitt o a Scarlett Johansson puede salirte muy caro. Últimamente se han puesto muy de moda l as apps con las que puedes descubrir a qué famoso te “pareces” . Sin embargo, la polémica en torno a estas aplicaciones que a priori son solo un entretenimiento inocente no ha dejado de aumentar...

El boom de las apps de reconocimiento facial

No vamos a juzgar a nadie: resulta difícil resistirse a la curiosidad por conocer a qué celebridades te pareces más físicamente. Además de alegrarnos el día con los resultados, estas apps basadas en reconocimiento facial nos lo ponen fácil, ya que únicamente debemos subir una foto nuestra o hacernos un selfie para descubrir en pocos segundos quién es nuestro gemelo perdido en Hollywood.

En estos últimos días, se ha viralizado Gradient, una aplicación que muestra a cada usuario que sube una foto la evolución gráfica del famoso al que se parecen. El éxito ha sido rotundo: ha llegado a ser la app más descargada en App Store y Google Play y famosos como Jimmy Kimmel y Kim Kardashian también la han usado y compartido sus resultados en redes sociales, al igual que millones de usuarios en todo el planeta.

Pero... ¿es realmente segura esta popular aplicación? Por un lado, está el problema de que parece gratis pero no lo es del todo, ya que pasados los tres días del período de prueba gratuito, se carga al usuario una suscripción mensual de 20 dólares, algo de lo que no todo el mundo se percata al descargarla.

Y, por otra parte, el origen de esta aplicación es desconocido. Su desarrollador es Ticket To The Moon, que no ha lanzado otras aplicaciones anteriormente, al menos de forma pública. Por tanto, no sabemos a quién o a quiénes estamos cediendo nuestros datos y nuestra imagen.

De hecho, no sería la primera vez que quedarían al descubierto datos personales de usuarios. El año pasado se filtraron datos de 92 millones de registrados en MyHeritage, un portal genealógico en el que los usuarios pueden explorar sus raíces familiares y también encontrar sus parecidos a personajes populares.

Algo similar se temía con FaceApp, la app viral de hace unos meses con la que al subir una foto podías ver cómo serías de anciano. Tras popularizarse en todo el mundo, se descubrió que detrás de ella había una empresa rusa, cuyo tratamiento de los datos e imágenes recogidas se desconocía.

En definitiva, las apps de reconocimiento facial pueden ser muy divertidas, pero es importante ser conscientes de sus riesgos, leer términos y condiciones y ser conscientes de los datos que estamos cediendo. Y es que en muchas ocasiones si no pagas por el producto, eres tú el producto.