El economista Gonzalo Bernardos advierte de una "grandísima oportunidad" para los que buscan piso

Gonzalo Bernardos ha entrado en directo en el último programa de "Más Vale Tarde" para analizar cómo estará el mercado inmobiliario en 2024, poniendo el foco especialmente en el primer semestre del año.

El presentado del programa de La Sexta, Iñaki López, ha comenzado recordándole las predicciones que aseguran que la venta de viviendas caerá este año que comienza un 10% para después preguntarle si él cree o no que "va a ser un buen año" para adquirir una vivienda de obra nueva.

Antes de dar paso a la respuesta del economista, López ha afirmado que alberga la duda de si el Euribor se "empieza atemperar"podrá traducirse en "algún tipo de efecto (a la baja) sobre el precio de la vivienda", o si, por el contrario, seguirá subiendo.

Bernardos ha comenzado asegurando que él discrepa con los informes en los que el Instituto Nacional de Estadística (INE) sostiene que el precio de las viviendas ha crecido a un ritmo del 10% anual. "Creo que realmente está bajando", ha defendido el profesor de la UB, porque los bancos no van a comenzar a flexibilizar los criterios para la concesión de hipotecas y los tipos de interés no van a bajar drásticamente.

"Cuando subió el euríbor subieron mucho menos las hipotecas fijas o mixtas, cuando va a bajar el euríbor van a bajar poquito inicialmente las fijas o mixtas", explicó el experto economista respecto al impacto que ha tenido históricamente el índice del tipo de interés promedio en los préstamos hipotecarios.

Según Bernardos, apoyándose en todos los datos anteriores, el mercado inmobiliario continuará en una situación de "recesión" y, ha señalado, él sí comparte que lo más probable es que bajen el número de transacciones de compra venta de bienes inmuebles.

Pero el docente, antes de finalizar su intervención, ha querido dejar un consejo para quienes estén barajando la posibilidad de comprar una vivienda en los primeros seis meses de este 2024 que se abre. "Es una grandísima oportunidad, sobre todo en el primer semestre, para encontrar una vivienda más barata de lo habitual".

Sin embargo, ha advertido también a los ciudadanos de que "no se crean" los precios con los que aparecen ofertadas viviendas de segunda mano en portales inmobiliarios. "Lo que tienen que hacer es negociar porque ese precio es el que el propietario pide a los Reyes Magos y, normalmente, como el propietario no se ha portado bien poniendo un precio excesivo, los Reyes no le conceden su deseo", ha acabado recomendado Bernardos.