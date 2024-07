Eduardo Prieto, director general de Visa España: «Evitamos dos millones de ciberataques cada día»

En 2023 el 86% de los españoles utilizó su tarjeta para pagar y el 32% lo utilizó en su día a día. El uso del pago por móvil aumentó un 5% respecto al año anterior y ya alcanza el 24% de todas las transacciones. Y el número de operaciones superó los 4.900 millones. Y para alcanzar estas cifras tan descomunales, compañías como Visa garantizan su seguridad, facilitan el servicio y trabajan para que la rueda siga en movimiento. Llevan 50 años en España, cuando en 1971 el Banco de Bilbao emitió su primera tarjeta, y su director general, Eduardo Prieto, vela para que sigan 50 años más y luego otros 50.

Visa es una de las marcas más conocidas del mundo. ¿Qué tiene que hacer en España para seguir ganando peso y espacio a sus competidores?

Visa es mucho más que una marca. Es una red mundial que conecta a instituciones financieras, a gobiernos, a comercios para que los titulares de las tarjetas puedan hacer compras y envíos de dinero de forma fácil y segura. Y en España tenemos muchas cosas que hacer, seguir desarrollando soluciones y productos que ayuden a generar más pagos digitales rápidos, fáciles y seguros. Y, sobre todo, manteniendo los niveles de seguridad más altos.

¿Y eso se traduce en...?

En que los últimos cinco años hemos tenido una disponibilidad del 99,95% en el sistema, algo fundamental para que siempre funcione el medio de pago del cliente, ya sea para para pagar, para recibir o enviar dinero en cualquiera de sus modalidades.

¿Se ha convertido España en un mercado prioritario en sus planes o ya tiene una capacidad limitada de crecimiento?

Lo es en Europa y a nivel mundial por la capacidad de crecimiento que hemos tenido en los últimos años y la que tendremos en el futuro. España tiene muy buena infraestructura de pagos, con unos bancos muy innovadores. Tenemos más de 2,4 millones de terminales desplegados, pese a que España es uno de los países en los que todavía se usa mucho el efectivo. El 65% de los de los usuarios siguen utilizando el efectivo a día de hoy.

Entonces, ¿España está por detrás de nuestros homólogos europeos en pagos digitales?

España está en la media europea en número de transacciones por habitante, pero está por debajo de países como Francia o Reino Unido. Por tanto, hay mucha capacidad de recorrido todavía.

Tras la pandemia, los pagos digitales parece que no dejan de crecer. ¿Cuál es la situación actual?

La digitalización ha ayudado a muchas empresas a seguir desarrollando su modelo de negocio. En uno de nuestros estudios hemos constatado que más del 50% de las empresas que aceptan pagos digitales han aumentado su facturación. España es uno de los países en los que el sector industrial y las pymes están bien digitalizadas, siete de cada 10 lo están. Nuestro objetivo es seguir apoyando la economía, fomentando y aportando innovación al tejido industrial e impulsando la innovación y la seguridad.

¿Visa ha aprovechado esa ola?

Sí, dando soluciones que aportan valor. Hemos digitalizado más de 50.000 pymes en España. Y digitalizar no solamente es aceptar un medio de pago electrónico, es que que puedan tener presencia en internet, que puedan hacer «marketplace» y vender.

Ponga un ejemplo.

Por ejemplo, hemos puesto en marcha iniciativas de digitalización con Globo en más de nueve países o hemos llegado a un acuerdo con Boyacá para digitalizar más de 13.000 comercios y quioscos para que un simple móvil pueda servir para poder aceptar pagos y que el «onboarding» sea muy, muy rápido. También desarrollamos una campaña llamada «dónde compras» pensada especialmente para el comercio local.

¿Es la digitalización el futuro irreversible en el sector financiero y en los sistemas de pagos de empresas y particulares?

Sí. La digitalización y los pagos digitales ayudan a la economía, a que los pagos sean mucho más eficientes, que sean mucho más seguros que el dinero. Creo que el sector financiero es un sector muy innovador que ofrece muy buenos productos financieros de pagos digitales. Dicho esto, todavía queda mucho recorrido y áreas en las que tenemos que poner el foco para que siga penetrando el pago digital. Los pagos digitales ayudan a desarrollar el negocio. Más del 50% nos han indicado que han facturado más.

¿Y cuál cree que será la evolución en el corto y medio plazo?

Tenemos que seguir trabajando en desarrollar soluciones en las que realmente se garantice la mejor experiencia de usuario. El último dato de la CNMC es que el comercio electrónico ha crecido más de un 15% en el último año. Y ahí nosotros hemos desarrollado una solución TIC, que elimina el tener que teclear los 16 dígitos de la tarjeta y la fecha de caducidad, y con un teléfono y un password puedas hacer un pago de forma absolutamente segura. Y seguimos aportando soluciones innovadoras, como la tokenización, la biometría y, por supuesto, a través de la inteligencia artificial.

Entonces, ¿se han subido al tren de la inteligencia artificial?

Nosotros no tenemos que subirnos a ese tren, ya lo hicimos hace muchos años porque llevamos utilizando la IA más de 20 años. Es una de nuestras áreas fundamentales, con infinidad de aplicaciones, tanto de modelos predictivos como de planificación y, por supuesto para actuar contra el fraude y elevar al máximos nuestros niveles de seguridad.

¿Qué ventajas ofrece?

Tiene un impacto real en mejora de procesos, en soluciones de productos, de ahorro de tiempo para que realmente los equipos se dediquen a desarrollar soluciones y que el «time to market» sea mucho más rápido. Hemos detectado que la inteligencia regenerativa ahorra un 30% en codificación de nuevos proyectos. Hay que invertir mucho, pero tiene compensación, sobre todo en seguridad.

¿La ciberseguridad es por tanto una prioridad con la IA?

Visa es pionera en esta tecnología que reduce el riesgo de fraude hasta en un 60%, aumentando la tasa de autorización en un 5%, algo fundamental para los comercios, ya que a mayor autorización, mayor probabilidad de que la venta suceda. Nuestros tokens han generado 40.000 millones de dólares en ingresos adicionales por comercio electrónico para empresas de todo el mundo y han supuesto un ahorro de 650 millones de dólares fraudes en el último año. En España, los comercios son cada vez más conscientes de su potencial: 1 de cada 3 pagos en ecommerce ya están tokenizados.

¿Tienen cuantificados cuántos ciberataques sufren al año ?

Son miles por minuto. Sufrimos y evitamos una media dos millones de ciberamenazas al día. Para luchar contra eso tenemos más de 1.000 especialistas en ciberseguridad en todo el mundo y hemos creado centros de ciberseguridad en tres continentes, que supervisan la seguridad y las posibles amenazas los 365 días del año. Hemos invertido más de 9.000 millones de euros en tecnología de prevención de fraude en los últimos cinco años.

¿Cree que las pymes van con retraso en España en digitalización? ¿Qué propone para revertir esta situación?

La empresa que no se digitalice lo tiene mucho más complicado. Durante el primer semestre de 2023, los pagos con tarjeta representaron el 66,8% del número total de pagos efectuados con instrumentos distintos del efectivo y el número de operaciones de pago con tarjeta en España se incrementó un 14,5% con respecto al primer semestre de 2022, hasta alcanzar los 4.900 millones de operaciones. Y las posibilidades son cada vez mayores, no sólo de pagos con tarjeta, hablamos de transacciones “type tap to right”, de credenciales, de pagos móviles o a través de wearables, que crecen a doble dígito...

Las posibilidades parecen que se presentan casi infinitas.

Una tarjeta ya no es sólo eso, es una credencial, como el teléfono móvil. Estamos trabajando con las administraciones públicas de toda Europa para poder darles información y facilitarles las operaciones con los ciudadanos, como el pago en el transporte público. Por ejemplo, en Madrid el 43% de los pagos en la EMT se hace con un medio pago electrónico, lo que facilita la movilidad. Es decir, hacemos que la Administración sea más accesible y rápida para los ciudadanos.

Pero no es lo mismo trabajar con el Ayuntamiento de Madrid que con un municipio pequeño.

Efectivamente. Y estamos trabajando en ello. En Madrid o Barcelona no tienes ningún problema, pero muchos ayuntamientos en España todavía no tienen esas capacidad para poder adaptar los pagos de los ciudadanos. Pues en esas áreas es en las que estamos ya trabajando porque queda muchísimo por hacer.