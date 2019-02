El Estado inyecta otros 4.570 millones de euros a Cataluña

El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), asignará a las autonomías un total de 14.084 millones para el primer trimestre de 2019 con cargo al Fondo de Financiación a las comunidades autónomas. En concreto, se destinarán 8.310 millones a Facilidad Financiera (FF) y 5.774 millones al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

De ellos, 4.573 millones de euros, casi un 32% del total, irán dirigidos a la comunidad de Cataluña, que vuelve a ser la máxima beneficiaria del FF.

Las comunidades autónomas que reunían los requisitos para acogerse al compartimento de Facilidad Financiera son Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias, Cataluña, Galicia y La Rioja. Por su parte, las comunidades adheridas al FLA son Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Comunidad Valenciana.

Las demás comunidades (Castilla y León, Madrid, País Vasco y Navarra) no han solicitado financiación con cargo al Fondo de Financiación de este año. En el caso de las dos primeras autonomías, no han hecho uso del fondo al tener sus cuentas saneadas, mientras que las dos ultimas se encuentran fuera de la caja común y no pueden acceder por tanto a dicho sistema.

Aunque las necesidades anuales totales son similares a las de otros ejercicios, se observa un descenso en la dotación del tramo III (destinado a cubrir el déficit del ejercicio 2019), lo que para el Gobierno demuestra un avance en la consolidación fiscal.

Hay que recordar que, el pasado 5 de julio de 2018, la CDGAE estableció las condiciones para la salida a los mercados de comunidades autónomas que cumplían determinados requisitos, un movimiento que han empezado a efectuar varias regiones. Esta medida ha reducido las necesidades de recursos procedentes del Fondo de Financiación de las comunidades autónomas.

Financiación local

Por otro lado, la CDGAE ha aprobado la asignación para 2019 de los importes correspondientes a los compartimentos Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico del Fondo de Financiación a Entidades Locales.

El importe total de las necesidades financieras que se atenderían en 2019 se eleva a 414,59 millones. De esta cantidad, 383,63 millones van destinados al Fondo de Ordenación y 30,96 millones al Fondo de Impulso Económico.