Emirates reclutará en septiembre tripulantes de cabina en cinco ciudades españolas

La aerolínea Emirates Airlines, el pasado 19 de junio, dio a conocer su intención de expandir su equipo multinacional de tripulantes de cabina. Meses más tarde, este plan ya está en marcha. A lo largo de septiembre, la aerolínea con sede en Dubái llevará a cabo varias jornadas de puertas abiertas en cinco ciudades españolas para contratar a aquellas personas que formen parte de su equipo de tribulación de cabina.

Estas jornadas comenzarán en Barcelona el próximo 7 de septiembre a las 09:00 horas en el Four Points by Sheraton Barcelona Diagonal. Una semana más tarde tendrán lugar en la capital a la misma hora en el Canopy by Hilton Madrid Castellana. El 16 de septiembre, también a las 09:00 horas, en el Hilton Garden Inn de Málaga empezarán estas jornadas. Las últimas se celebrarán en Santander, en el Hotel Hoyuela, el próximo 18 de septiembre y en Valencia el día 28 de este mismo mes en el Hotel Medium.

"La compañía está buscando personas apasionadas por brindar una hospitalidad sencilla, personalizada e impecable, al tiempo que crean momentos memorables para los clientes", explica la aerolínea en un comunicado.

Aquellos que quieran hacer despegar sus carreras podrán acudir a la cita con un currículum vitae actualizado en inglés y una fotografía reciente. Los candidatos se pueden preinscribir online o bien hacerlo sin cita previa en la jornada de puertas abiertas en las ciudades anteriormente mencionadas.

Para ser considerado como tripulante de cabina de Emirates será necesario un dominio del inglés hablado y escrito, y además se valorarán otros idiomas. El interesado también deberá tener al menos 21 años y medir 1,60 metros de altura, como mínimo, y ser capaz de alcanzar los 2,12 metros. Asimismo deberá cumplir los requisitos de visado de trabajo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y ser un "jugador de equipo natural con una personalidad que brilla", aseveran.

El futuro tripulante da cabina, además, deberá tener un año de experiencia en hostelería o atención al cliente; un mínimo de educación secundaria; y no contar con tatuajes visibles mientras se lleve el uniforme de tripulante de cabina de Emirates.

"Los preseleccionados serán informados de los horarios para evaluaciones y entrevistas adicionales el mismo día", aseveran. Aquellos que acaben siendo seleccionados pasarán a formar parte del equipo global de tripulantes de cabina de Emirates que representa a 160 nacionalidades, el cuál lleva a cabo operaciones internacionales en más de 130 ciudades en todos los continentes.