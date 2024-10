Las empresas destacan el aumento de los costes laborales y fiscales como los principales riesgos que enfrentan

Las empresas españolas han expresado su preocupación sobre el impacto que los costes laborales y la presión fiscal pueden tener en su desempeño futuro. Un 39,4% señala el incremento de los costes laborales como el mayor riesgo que enfrenta, seguido por la escasez de mano de obra (39%), según refleja el Estudio sobre Clima Empresarial de España de la Cámara de Comercio de España en colaboración con Sigmados presentado hoy. En relación con la presión fiscal, el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, denunció el exceso de "voracidad recaudatoria a todos los niveles", que., "está afectando al ánimo de la gente en todos los sentidos".

Preguntado sobre los últimos anuncios de subidas de impuestos por parte del Gobierno, Bonet apuntó "que se habla demasiado poco de esto. Aquí hace falta, primero, ver en qué se está gastando y, segundo, ver qué está pasando. Yo creo que el momento actual lo que nos dice, es que hay un exceso de impuestos sobre la sociedad española, tanto sobre las empresas como sobre las personas". No es de recibo, añadió, sacar el tema de la presión fiscal diciendo que la de España es menor que la países más avanzados como Francia o Alemania. "No es la presión, que es el esfuerzo fiscal. Nosotros no tenemos el PIB per cápita que tienen los franceses y alemanes. ¿Nos van a hacer pagar como ellos teniendo menos posibilidades?".

El Estudio sobre Clima Empresarial destaca que un 47,7% de las empresas afirma que su situación en lo que va de 2024 se corresponde con las expectativas que tenían para este año. Un 28,1% afirma que su situación es mejor de lo esperado, mientras que un 24,2% auguran que no se están cumpliendo.

La situación sociopolítica y la inflación, factores de riesgo

Al ser consultadas sobre su previsión para el conjunto de 2024, seis de cada diez empresas se sienten muy o bastante optimistas respecto a la evolución de sus negocios. A pesar de este optimismo, el 41,8% de las empresas expresa una visión negativa sobre su comportamiento, evidenciando una división en las expectativas de los empresarios. El 43,8% de los encuestados identifica la situación sociopolítica de España como un factor de riesgo significativo que podría afectar las expectativas de crecimiento.

Mientras que un 26,6% señala la evolución de los precios de la energía y las materias primas como un factor que podría tener un impacto negativo en la evolución de la economía. El mismo porcentaje menciona la persistencia de la inflación como una amenaza significativa. También se subraya el impacto de las tensiones geo políticas internacionales, señalado por un 23,1% de los encuestados.

De cara a 2025, la opinión de las empresas respecto a la evolución de su actividad es positiva. el 57,2% se muestra muy o bastante optimistas, mientras que un

42,8% se manifiestan poco o nada optimistas. El optimismo de las empresas es mayor a medida que aumenta su tamaño. Por sectores, las más positivas son las empresas del sector de la construcción, turismo, hostelería, restauración y resto de servicios, mientras que las del sector agroalimentario son las que en mayor porcentaje han empeorado sus previsiones para este año.

Las empresas se muestran optimistas sobre la evolución de la mayoría de los indicadores que afectan a su negocio, aunque prevén que los precios sigan creciendo durante 2025. Por otro lado, las previsiones de aumento de los precios de venta de bienes y servicios mantienen un saldo positivo en las empresas de todos los tamaños y sectores de actividad. Esta previsión se acentúa en las empresas de 10 a 49 empleados y por sector alcanza su máximo valor en el comercio (59,8%) y el turismo, hostelería y restauración (59,4%).

De cara al futuro, el 60% de las empresas prevé un crecimiento significativo en sus exportaciones y ventas nacionales, así como un aumento en la creación de empleo para 2025. Este optimismo se fundamenta en la recuperación de la demanda interna y en la apertura de nuevos mercados internacionales. El optimismo tiende a aumentar con el tamaño de la empresa, destacando sectores como el resto de servicios, la construcción, el turismo, la hostelería y la restauración como los más favorables.