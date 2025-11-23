España colabora con Marruecos en la investigación de transferencias masivas a bancos magrebíes

La Autoridad Nacional de Información Financiera de Marruecos investiga grandes transferencias financieras procedentes del extranjero, tras recibir notificaciones de tres bancos nacionales que detectaron transacciones inusuales en cuentas de particulares y entidades del país. Para ello, cuenta con la colaboración de España.

Los primeros hallazgos indican que las transferencias, en su mayoría en euros, se transferían a otras cuentas de los mismos beneficiarios, sin que existiera ninguna transacción comercial o económica clara que justificara esta intensa actividad financiera, informan medios marroquíes.

Según la información obtenida por la agencia, el importe total transferido en un solo año superó los 15 millones de euros sin que se hallaran vínculos profesionales ni comerciales entre las entidades transferentes en Europa y los beneficiarios en Marruecos.

La investigación se coordina con la Oficina de Cambio y la Administración de Aduanas. También existe una cooperación financiera con las autoridades competentes de la Unión Europea, en particular de España, Grecia e Italia, para rastrear el origen de las transferencias y verificar la naturaleza de las actividades de los remitentes. La investigación incluye un examen exhaustivo de los documentos de importación y exportación para determinar la existencia de transacciones comerciales genuinas que puedan justificar estos flujos.