Este es el subsidio de 1.440 euros ofrecido por el SEPE que pocos conocen

Con una tasa de alrededor del 11,5% de desempleo, el gobierno ha hecho lo posible para que las personas que enfrentan esta situación tengan a su disposición varias ayudas que se ofrecen desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El objetivo de dichas ayudas es claro: ofrecer apoyo económico a los españoles mientras se reinsertan en el mercado laboral.

En este orden de ideas, el SEPE ofrece una prestación que muchos desconocen denominada SED, o también conocida como Subsidio Extraordinario por Desempleo. Cabe mencionar que la cuantía total de esta prestación puede ascender a los 1.440 euros. Sin embargo, esta solo puede cobrarse una vez en la vida y durante tres meses como máximo.

Características y requisitos del SED

El Subsidio Extraordinario por Desempleo tiene un valor de 480 euros al mes, que corresponden al 80% del IPREM, es decir, el índice de referencia en España para calcular el umbral de los ingresos. Para que un ciudadano pueda beneficiarse del SED, tiene que haber agotado todos los subsidios por desempleo existentes (el paro). Además, debe estar inscrito como demandante de empleo desde hace un mínimo de 360 días.

Asimismo, el solicitante debe cumplir con dichos requisitos en los 18 meses antes de la solicitud del SED y haber solicitado, de igual manera, el PREPARA, programa que ofrece una ayuda económica mensual durante un máximo de seis meses y la participación en acciones de orientación, formación y recualificación profesional, la RAI (renta activa de inserción) y el PRODI.

Hay otras consideraciones a tener en cuenta, como no haber cumplido los años en los que se accede a la pensión de jubilación, carecer de rentas que no superen el 75% del salario mínimo interprofesional, acreditar responsabilidades familiares, no estar trabajando por cuenta ajena a tiempo parcial en el momento de la solicitud, no haber sido cesado de forma involuntaria en la última ocupación laboral y, uno de los requisitos más importantes, acreditar que ha estado en búsqueda activa de empleo.

Documentación necesaria para el SED

Según informa la web del SEPE, es necesario rellenar el modelo de solicitud y suscribirse a un acuerdo de actividad. De ahí es de vital importancia tener un documento bancario que acredite que es titular de la cuenta a la cual le ingresa el dinero, la identificación de los familiares a su cargo, y el justificante de rentas, en caso de que se trate de una entidad gestora.