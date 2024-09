Estos son los consejos que debe seguir para reducir su gasto en la vuelta al cole

Septiembre ya ha llegado y con este, el inicio del nuevo curso escolar está ya a la vuelta de la esquina. Los más pequeños no quieren volver a las aulas, pero tampoco es un momento ansiado por los padres. Y es que nueve de cada diez familias están preocupadas por el presupuestoque tendrán que destinar a pagar los libros de texto, mochilas, cuadernos, agendas o uniformes, entre otros artículos. Pero, la preocupación no es para menos, ya que los hogares españoles gastarán de media 2.588 euros por hijo en el nuevo curso 2024-2025, de los cuales 500 euros se invertirán en los gastos iniciales de material escolar, libros o uniformes, según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Dado que muchas familias ya están realizando las compras necesarias de cara al inicio del curso escolar, desde Facua comparten una serie de recomendaciones para reducir el gasto y hacer compras más "responsables y sostenibles".

La asociación aconseja que las familias no compren el material escolar en el primer establecimiento que entren, sino que deben comparar los precios de varios de ellos y ver cuál es el que se ajusta más a su capacidad económica. "Es conveniente no adquirir todos los artículos necesarios en el mismo, ya que es posible que los precios más competitivos no se encuentren todos en el mismo lugar", explican.

Asimismo, antes de visitar los establecimientos, los consumidores podrán hacer una búsqueda vía online para que se hagan una idea del precio aproximado que puede costar el producto y ahorrar no solo tiempo sino también dinero.

Otra de las recomendaciones es que los hogares no se dejen llevar por marcas conocidas a la hora de comprar artículos para los más pequeños de la casa, puesto que estos son más costosos y elevarán el gasto de la "vuelta al cole".

Por su parte, Facua recuerda a las familias que los colegios no pueden obligarlas a adquirir los libros de texto, el material escolar o los posibles uniformes en un establecimiento concreto. Y es que estas tienen "completa libertad de elección" para comprar estos artículos donde más les convenga.

Publicidad y ofertas especiales

La asociación alerta a los consumidores sobre la publicidad que hacen algunos establecimientos respecto a los descuentos en material escolar, mochilas o cuadernos, entre otros; puesto que "en ciertas ocasiones hay requisitos en letra pequeña, que hay que cumplir, que desvirtúan e incumplen estas ofertas y descuentos, y en definitiva incumplen con los reclamos publicitarios de letra grande". Además, también señalan que se deberá valorar si, ante las promociones de 3x2, realmente se necesitan tres unidades o con sólo una ya se cubre la necesidad existente.

Algunos establecimientos deciden falsear las rebajas en esta época del año al presentar como rebajados productos que no habían estado antes a la venta o cambiando el etiquetado para hacer creer a los consumidores que su precio original era superior al real. Ante este escenario, desde Facua aconsejan "reclamar antes los organismos competentes si detectan incumplimientos de las ofertas y descuentos que ofrecen, así como si imponen condiciones que podrían considerarse abusivas".