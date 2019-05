Estos son los motivos por los que puede pedir días libres pagados a su empresa

Estar a las puertas del verano y ver cómo se ha agotado una buena parte de los días de vacaciones puede generar una fuerte sensación de agobio en los trabajadores. Pero lo que muchos no saben es que hay determinadas situaciones por las que ha tenido que faltar al trabajo que le han restado días de descanso de manera indebida. Ser miembro de una mesa electoral o presentarse a un examen son alguno de los ocho motivos que ha recopilado la compañía online de servicios legales reclamador.es por los que todos los empleados tienen derecho a disfrutar de días u horas libres, sin ser descontados de su sueldo ni de sus vacaciones.

Matrimonio. El permiso por contraer matrimonio es uno de los más conocidos por los trabajadores. Ambos miembros de la pareja tienen derecho a 15 días naturales, pero no siempre puede disfrutarse. Si en lugar de casarse deciden hacerse pareja de hecho, debe consultar el convenio colectivo porque si no lo recoge, los trabajadores no podrán disfrutar de este permiso, según señaló la Audiencia Nacional en una sentencia el 8 de enero de 2018.

Buscar empleo. Muchos trabajadores desconocen que tienen derecho a un permiso retribuido de seis horas semanales para buscar empleo. No obstante, sólo puede solicitarse después de haber sido comunicado el despido objetivo al trabajador, por lo que da un plazo de 15 días para encontrar un nuevo empleo.

Presentarse a un examen. No por tener un puesto de trabajo, el empleado tiene que dejar de formarse. Por ello, todos aquellos trabajadores que estén cursando estudios reglados podrán disfrutar del tiempo necesario para ir a examinarse. Esto también es aplicable a los trabajadores que se estén sacando el carné de conducir y deban acudir tanto al examen teórico como práctico.

Ser miembro de una mesa electoral o de un jurado popular. En estas situaciones, la empresa está obligada a permitir al trabajador acudir a desempeñar esas funciones y abonarle el día de salario de ese periodo. Este día o días tampoco podrán ser descontados de las vacaciones del empleado, subraya la compañía online de servicios legales.

Cambiar de domicilio. Las mudanzas dan derecho a los trabajadores a disfrutar de un día de permiso retribuido, según el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, son muchos los convenios colectivos que amplían este permiso a dos o más días.

Acudir al médico. Ya sea para llevar a los hijos menores al médico o por tener que acudir a exámenes prenatales o de preparación al parto, se podrá disfrutar de un permiso retribuido por el tiempo que dure dicha consulta médica. Sin necesidad de tener que recuperar el tiempo empleado.

Lactancia de un hijo. Por lactancia de un hijo, el padre o madre tiene derecho a una hora (o fraccionarse en dos) de permiso diario durante 9 meses después de la reincorporación del trabajador de su baja por maternidad o paternidad. También es posible acumular las horas correspondientes a la lactancia y disfrutar de este permiso retribuido de una sola vez, señala reclamador.es.

Representación de trabajadores. Los representantes de los trabajadores también tienen derecho a disfrutar de permisos retribuidos para el desempeño de sus funciones. Estos se suelen fijar en cada convenio colectivo.