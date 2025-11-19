Estrella Galicia y El Almendro vuelven a casa por Navidad: así es su nueva cerveza ‘La del Almendro’

Vuelve a casa por Navidad. Muchas personas que viven lejos de sus casas durante todo el año aprovechan estas fechas tan señaladas para reunirse con su familia y seres queridos y disfrutar juntos de una de las celebraciones anuales más importantes. Y es, al igual que las personas, en Navidad todo vuelve: los villancicos, los turrones, las luces, los regalos y, como no, la cerveza. Por ello, la cervecera Estrella Galicia y la marca de turrones El Almendro han unido fuerzas un año más y han presentado la segunda edición de "La del Almendro".

Esta es una cerveza tipo Doppelbock -lager alemana con fuerte sabor a malta- con almendras que "combina diferentes ingredientes para quienes buscan una experiencia cervecera diferente y con carácter", explican desde Fábrica de Cervezas, el espacio de ideas cerveceras de Estrella Galicia.

Concretamente, esta cerveza está elaborada con lúpulo Brewers Gold, lo que le aporta un aroma "especiado y afrutado" con notas de grosella y frutas oscuras. Asimismo, también combina maltas Pilsen, Vienna y Carafa Special III, que brindan "cuerpo y un perfil maltoso", señalan.

El producto estará disponible en formato de botella de 50 cl en packs de cuatro unidades y se distribuirá en los locales habituales de alimentación y hostelería, así como en el e-commerce de Estrella Galicia, Bigcrafters y en Mega, el museo de la cervecera.

Además, la alianza con El Almendro ha dado lugar a un turrón elaborado con la propia cerveza, que fusiona la intensidad de la Doppelbock con la tradición del dulce navideño para ofrecer una propuesta diferenciadora para los consumidores.