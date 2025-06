Un experto financiero alucina con las prácticas de los españoles para irse de vacaciones: "¿Pero estamos locos?"

Llega el verano, y con él, la esperada época de vacaciones. Después de meses de trabajo, estudio y rutina, muchas familias anhelan ese merecido descanso que no solo sirve para desconectar, sino también para compartir tiempo de calidad y recargar energías.

Sin embargo, no todos cuentan con los recursos económicos suficientes para costear estos días de descanso. A pesar de ello, el deseo de vivir la experiencia veraniega lleva a muchas personas a buscar alternativas: desde financiamientos y préstamos personales hasta ajustes en el presupuesto familiar o trabajos temporales.

En este sentido, un conocido influencer ha comentado en un pódcast las locuras que llevan a cabo habitualmente las personas para poder sufragarse las vacaciones, que llegan a endeudarse para poder tener una semana de descanso al año.

"¿Pero estamos locos? Nos estamos empobreciendo"

El conocido influencer Fernando Sánchez, gestor de inversiones, ha intervenido en el pódcast 'Roca Project', dirigido por Carlos Roca, donde se ha mostrado indignado por las prácticas que llevan a cabo los españoles cuando llega la época de verano para poder disfrutar de sus vacaciones.

"El 15% de los españoles se pide un préstamo para irse de vacaciones de entre 2.000 y 4.000 euros", comienza explicando el experto en su intervención. Todo ello al mismo tiempo que no da crédito a lo que se les pasa por la cabeza a estas personas: "¿Pero estamos locos? Nos estamos empobreciendo".

Durante la entrevista, Sánchez lamenta que tan solo "el 51% de los españoles" no tenga "ningún tipo de producto de inversión" ni esté generando "nada" con lo que tiene ahorrado. "Nos vamos de vacaciones con deuda... es que no hacemos una bien", remata el gestor de inversiones.

No obstante, el experto señala haber identificado cuál es el problema: que "no nos han educado" en el ámbito financiero. "Estamos intentando poner parches a un problema que cada vez se va a hacer más grande, y nos estamos olvidando de que tenemos un grave problema", explica.

De esta manera, Sánchez detalla que "si no estamos generando ahorro y no estamos haciendo las cosas bien, preparándonos para lo que va a venir en el futuro, nos vamos a topar con una sorpresa", porque, según avanza, entre otras cuestiones, no vamos a poder disfrutar de pensiones en un futuro.