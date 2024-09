Galán enfría el despliegue de la eólica marina en España

Iberdrola avanza en su proyecto piloto de eólica marina en España y en concreto lo hace en Canarias. "Aunque aún quedan años para que eso sea una realidad, lo más probable es que el primer parque sea en aguas canarias", indican a este diario fuentes de la compañía vinculadas a proyectos similares.

Aunque el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, reconoció ayer que "ve muy lejana" la posibilidad de desarrollar parques eólicos marinos en España, lo cierto es que está en el horizonte la primera subasta de esta tecnología después de que el Gobierno hiciera público un primer reparto de zonas de la costa habilitadas para albergar molinos (los llamados POEM, planes de ordenación del espacio marítimo).

"España tiene un problema, el suelo marino es muy profundo. La tecnología competitiva está a profundidades de 30-50 metros y en España te metes a 1.000 metros en nada, por lo que tienes que ir a eólica flotante, en la que estamos trabajando en Escocia, pero que es tres o cuatro veces más cara", ha subrayado Galán a los medios desplazados a la inauguración del parque eólico marino de Saint Brieuc, en la Bretaña francesa.

"Esto no quiere decir que no estemos. Estamos en toda la cadena. Empezamos a hacer on-shore y off -shore cuando no lo hacía nadie y estamos en eólica marina flotante cuando no lo hace nadie, pero no es una tecnología para mañana en países con unas grandes profundidades", ha puntualizado.

"Estamos hablando en la década de 2030 largos. En EE UU están sacado concursos de eólica flotante en California y Maine, pero primero tienes que agotar los recursos que tienes más fácil. Sin prisa, pero hay que trabajar en esa tecnología, que estará", ha añadido.

Sobre las subastas, Galán ha explicado que lo que se subastan son "derechos de suelo marino y luego ya veremos cómo y cuándo se harán" y que "habrá que ver las condiciones" de las subastas.

Iberdrola tiene comprometida una la inversión superior a los 25.000 millones de euros en eólica marina y ha identificado hasta 2.000 MW eólicos marinos flotantes en España, que podrían levantarse en la costa gallega, la andaluza o en las Islas Canarias.

Saint Brieuc: el parque marino más complejo

Galán ha inaugurado oficialmente esta mañana en Bretaña el parque eólico de Saint Brieuc, uno de los dos primeros del país, con 496 MW de capacidad y una producción anual de 2 millones de megavatios hora (MWh), lo que permitirá dar energía libre de emisiones a 830.000 habitantes, un 10% del consumo eléctrico de Bretaña.

Con una inversión de 2.400 millones de euros, el proyecto que ha dado el pistoletazo de salida a la eólica off-shore en Francia comenzó a desarrollarse en 2012 y ha entrado en plena operación en 2024 tras tres años de construcción. Está compuesto por 62 turbinas de 8 MW cada una, las más potentes instaladas en Francia hasta la fecha.

Los trabajos de construcción han generado más de 1.700 empleos, de los que 500 son locales, y han contado con la participación de empresas punteras como Siemens-Gamesa (encargada de la fabricación de los aerogeneradores), el consorcio Navantia Windar (cimentaciones y piezas de transición), Haizea (torres), Prysmian (cableado) o Van Oord (instalación). En total, han participado más de 150 compañías europeas, de las que 60 son españolas.

El parque de Saint Brieuc supone además un fuerte impulso para la industria europea, en general, y la eólica marina en Francia, en particular, ya que para su construcción se han puesto en marcha una nueva fábrica de aerogeneradores en Le Havre, de Siemens Gamesa, y otra en Brest, de Navantia-Windar, dedicada a las cimentaciones.

Saint Brieuc es el cuarto parque eólico marino en operación de Iberdrola, tras los de West of Duddon Sands (R. Unido), ubicado en el mar de Irlanda; Wikinger (Alemania), en el mar Báltico, y East Anglia One (Reino Unido), uno de los parques eólicos marinos más grandes del mundo, situado en el mar del Norte.

Además, la compañía tiene otros cuatro parques en construcción: en 2025 entrarán en funcionamiento Baltic Eagle, en Alemania, y Vineyard Wind One (que será el primero a gran escala de los Estados Unidos); y en 2026 se pondrán en operación East Anglia Three (Reino Unido) y Windanker (Alemania).

La inversión en los parques operativos y en construcción supone ya 15.000 millones de euros.

Además, en el último mes, Iberdrola se ha adjudicado dos nuevos proyectos: East Anglia Two, en el Reino Unido; y New England Wind 1, en el estado de Massachusetts (EE.UU.).

Una vez concluidos, la inversión total del grupo en eólica marina superará los 25.000 millones de euros.

Finalmente, la compañía cuenta con derechos de lecho marino asegurados para futuros parques en el Reino Unido, Europa Continental, los Estados Unidos, Australia o Japón.

Iberdrola en Francia

Además, de este nuevo parque eólico marino, Iberdrola opera 11 proyectos eólicos terrestres en Francia y cuenta con una cartera de proyectos eólicos y fotovoltaicos en distintas fases de desarrollo. La compañía tiene oficinas en París, Lyon, Nantes, Nancy, Burdeos, Limoges y Marsella, además de instalaciones de operación y mantenimiento para sus distintos activos, como la de Saint Brieuc.