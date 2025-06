El Gobierno decide hoy sobre la opa de BBVA al Sabadell bajo la lupa de Europa

El Gobierno tomará hoy en el Consejo de Ministros una decisión sobre la opa de BBVA y Sabadell. El análisis del Gobierno es un trámite consecuencia de la aprobación de la operación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en fase 2 y con compromisos. Esta situación suponía que la opa pasaba a ser analizada durante 15 laborables por el Ministerio de Economía, para decidir si aprobarla o elevarla al Consejo de Ministros.

Tras realizar su análisis y abrir una consulta pública "inédita" para recabar la opinión ciudadana sobre el posible impacto de la operación sobre cuestiones de interés general, distintos a los de la competencia, como el empleo, la inclusión financiera o la cohesión territorial, Economía decidió elevarla al Consejo de Ministros para que el Gobierno en conjunto tome su decisión.

En sus últimas intervenciones, los dos bancos afectados han abordado ya los posibles resultados de la resolución del Gobierno. El presidente de Sabadell, Josep Oliu, expuso el pasado martes que el Ejecutivo no puede entrar a valorar cuestiones de solvencia o competencia, pero sí puede poner "otras pegas o condiciones" a la operación que "determinarán, por así decirlo, las condiciones económicas que se contemplen en el folleto" de la opa. Deja abierta así la puerta a que se puedan imponer condiciones sustanciales que hagan a BBVA modificar su oferta a los accionistas de Sabadell.

Por su parte, el presidente de BBVA, Carlos Torres, sostuvo que su interpretación de la Ley de Defensa de la Competencia es que el Gobierno puede "mantener o suavizar" los compromisos que el banco pactó con la CNMC para que la opa recibiera su aprobación, pero no puede endurecerlas porque iría contra la ley. De hecho, deslizó la posibilidad de recurrir a la vía judicial en caso de que el Ejecutivo endurezca estas condiciones, señalando que es posible recurrir la decisión gubernamental y a la vez seguir adelante con la OPA.

Torres volvió a recalcar ayer en los cursos de la APIE que todavía tienen en su mano "tanto la posibilidad de retirar la oferta como la opción de recurrir a la vía judicial si el Ejecutivo complica la operación". Además, reclamó al Gobierno que su resolución "no se haga pública hasta el cierre del mercado por el impacto que podría tener tanto en la cotización del BBVA como en la del Sabadell". El banquero cree que lo previsible es "actualizar" el folleto de la opa tras la decisión del Consejo de Ministros y cuando reciba el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) abrir el periodo de canje, lo que podría llegar a mediados de julio. Aunque la ley establece un mínimo de 15 días, la realidad es que "suelen ser al menos 30 días", lo que colocaría el cierre del periodo de canje en agosto, algo que a ojos del banquero sería «un mal escenario».

En este escenario, el presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha apostado por suspender hoy durante un breve periodo de tiempo la cotización de BBVA y Banco Sabadell por la incertidumbre que genera la decisión del Gobierno sobre la opa. "Sería un poco antes de que el Gobierno informe de su decisión y se levantaría poco después".

Mientras tanto, en Banco Sabadell han recibido con optimismo que San Basilio haya reconocido que, "por ahora", no han incumplido el obligado deber de pasividad en la opa por la posible venta de TSB, que limita las decisiones del consejo de administración del banco. "Si nosotros identificamos algún comportamiento que supone un incumplimiento del derecho de pasividad, pues actuaremos. Si no lo hemos hecho es porque hasta ahora no lo hemos encontrado". La venta podría generar hasta 2.350 millones de euros y sería motivo de cambio del folleto y forzaría a BBVA a replantearse las condiciones de la opa.

El Gobierno deberá tener muy en cuenta el mensaje lanzado ayer por la Unión Europea. La comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, ha avisado de que solo el Banco Central Europeo y las autoridades de Competencia tienen potestad para pronunciarse sobre fusiones bancarias según las normas europeas. Un claro toque de atención a Pedro Sánchez, que dictaminará hoy sobre la opa y si añade condiciones adicionales por razones de interés general a la resolución de la CNMC y con ellas hacer más costosa la adquisición para BBVA. Una decisión que la ha cimentado en el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia, que da al Consejo de Ministros la posibilidad de confirmar la resolución de la CNMC o autorizar la opa "con o sin condiciones" y "debidamente motivado en razones de interés general".

Pero la comisaria europea no comparte esta idea. En el foro Nueva Economía en Bruselas fue preguntada por la opa de BBVA sobre Sabadell en España y la de Unicredit sobre BPM en Italia, en las que los respectivos Gobiernos nacionales exploran la posibilidad de poner condiciones a las transacciones. Aunque rehusó hacer comentarios sobre los casos concretos sí dejó un claro aviso. "Las reglas que se aplican a las fusiones bancarias, ya sean transfronterizas o dentro de cada Estado miembro, son muy claras: para los bancos significativos el Banco Central Europeo evalúa desde la perspectiva prudencial si la fusión es adecuada o no, y luego las autoridades de competencia evaluarán si esto genera problemas o preocupaciones que tengan que ser remediadas en el marco de Competencia. Y ya está. No hay otros poderes que utilizar». En el mismo sentido, Albuquerque recordó que la Comisión Europea cree que deberían producirse más fusiones bancarias transfronterizas puesto que son la consecuencia esperada de la unión bancaria y la homogeneidad de reglas en el bloque y se generarían «obvias sinergias".