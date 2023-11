El Gobierno pacta una reforma de los subsidios por desempleo con Bruselas para incentivar la reinserción laboral: ¿qué cambia?

El Gobierno ha pactado con Bruselas una reforma de los subsidios por desempleo para equiparar la legislación española al modelo mayoritario en Europa, según adelantó El País. La modificación de estas prestaciones, adoptada como condición (componente 23 del Plan de Recuperación) para acceder al cuarto desembolso de los fondos europeos, no alterará ni los derechos ni las cantidades, pero sí el orden de cómo se perciben con el objetivo de incentivar el empleo.

La modificación afectaría en principio al subsidio de desempleo también conocido como subsidio de cotizaciones insuficientes, que se activa cuando no se tiene derecho a la prestación contributiva (es necesario haber cotizado al menos un años) y cuya cantidad mensual es de 480 euros (el 80% del IPREM).

¿Qué cambios notarán los perceptores?

El cambio principal atañe a la forma de cobro. La cuantía total no va a variar, pero el beneficiario cobrará cuotas más altas al principio y estas irán descendiendo gradualmente con el fin de incentivar la búsqueda de empleo. Según recoge El País, este modelo está instalado prácticamente en toda Europa salvo en España. De hecho, la propia OCDE recomendó a nuestro país implantar este cambio en su último informe. La lógica de este modelo reside en el desempleado sienta la urgencia de buscar un trabajo al percibir cada vez menos ingresos mensuales. Hay países como Italia que lo hacen de forma muy gradual y otros como Alemania que optan por escalones más acusados.

Aunque en principio esta medida puede resultar asfixiante para perfiles de edades avanzadas con mayor dificultad para encontrar empleo, la ventaja que ofrece es que el beneficiario podrá seguir cobrando la ayuda una vez haya conseguido trabajo. Este impulso, que irá desapareciendo progresivamente, permitirá que determinados perfiles abandonen la economía sumergida, ya que en algunos casos se opta por trabajar en negro para complementar los subsidios.

En cualquier caso, si la persona no logra encontrar empleo, siempre podrá recurrir al Ingreso Mínimo Vital (IMV). De esta manera el sistema de ayudas públicas se sostendrá sobre dos pilares: los subsidios se simplificarán y unificarán bajo el mismo modelo para que estos actúen como impulsores del empleo y el IMV protegerá a los colectivos con más dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. No obstante, se mantendrán sin cambios los subsidios y rentas agrarias que cobran más 150.000 personas en Andalucía y Extremadura.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, sin embargo, explicó ayer durante una intervención en San Sebastián que todavía "no hay un modelo cerrado" para acometer los cambios, que fueron comprometidos con Europa. Frente a lo afirmado por El País, que cita fuente gubernamentales, Pérez Rey señaló que el Ministerio de Trabajo "no trabaja necesariamente en un modelo decreciente de los subsidios" a través del cual la subvención aumentaría al principio para descender progresivamente sin cambiar su importe total.

Lo que sí ha dejado claro es que "la perspectiva" de esta reforma está "muy clara: mejorar y simplificar las prestaciones asistenciales de desempleo dando nuevas oportunidades a las personas que no tienen trabajo". "Desde luego, en lo que no se trabaja es en una reforma que estigmatice a los parados o que considere que la gente cobra un subsidio de poco más de 400 euros porque no quiere trabajar o se incorpora voluntariamente a la economía sumergida. Esto es un verdadero dislate", denunció .