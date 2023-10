Green Finance Institute llega a España para diseñar oportunidades financieras en economía verde y que cuiden el ambiente

Green Finance Institute (GFI) se ha asentado en España para diseñar y ofrecer soluciones y oportunidades financieras orientadas hacia una economía verde. Con su estreno en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el marco de la mesa redonda 'Inversión verde y sostenible: Retos y logros de la industria española' -compuesta por expertos en descarbonización para abordar sus efectos en la economía española-, los ponentes analizaron la importancia de la colaboración pública y privada así como el aumento de la inversión para afrontar los retos que plantea la transición energética.

Dirigida por Eduardo Brunet Álvarez de Sotomayor, responsable en desarrollar la estrategia para la descarbonización, GFI España tiene como objetivo aumentar la financiación privada para la descarbonización de la economía con un enfoque inicial en el entorno construido y se centrará en abordar el 40% de las emisiones generadas por el entorno construido. Brunet liderará el programa financiero de citiES 2030, compuesto por ocho ciudades españolas entre las que se encuentran Barcelona, Madrid, Soria, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza y que forma parte de la misión de la UE en convertir 112 ciudades en climáticamente neutras e inteligentes para 2030.

La jornada de presentación contó con la presencia del secretario de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas Parrón; la directora financiera y responsable de Sostenibilidad de CBRE, Patricia García; el director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca, Juan Carlos Delrieu; la directora general de Climate-KIC en España y LATAM, María García; y la subdirectora General de Finanzas Sostenibles digitales del Tesoro y Política Financiera.

"GFI tiene visión que no es pequeña: alcanzar un futuro más verde desde la financiación, ya que ésta es absolutamente necesaria para alcanzar estos objetivos que competen a todos. El sector público marca el camino proporcionando infraestructuras, normas, regulación, entre otros, pero, incluso en Europa, los fondos que obtiene no superan el 20%", señaló Álvarez de Sotomayor, que explicó que conseguir la financiación "no es nada fácil, de hecho, es bastante complicado y hay que hacerlo posible entre todos". Para lograr un cambio, el sector público-privado deben trabajar en conjunto", lo que según Álvarez de Sotomayor es el "ADN de Green Finance Institut: un catalizador de iniciativas".

El evento también contó con la presencia del director general de GFI Europa, James Hooton, quien ha afirmado que es vital catalizar la financiación privada para descarbonizar los sectores más contaminantes y lograr una transición verde. "En España, Green Finance Institute colaborará estrechamente con el sector financiero y los participantes en el mercado para superar los obstáculos a la inversión verde", concluyó.