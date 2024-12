Hacienda confirma las modificaciones más importantes en la declaración de la Renta 2025

A falta de pocos días para que inicie el año 2025, se empiezan a ver las modificaciones más importantes en distintos ámbitos, desde transportes, hasta sanidad, pasando por Hacienda. En este último, lo más importante está relacionado principalmente con la Declaración de la Renta.

Millones de españoles están obligados a declarar la renta dentro de unos meses, y estar preparados es fundamental tanto para agilizar procesos, como para no llevarnos una sorpresa. En esta año que dará comienzo dentro de muy poco, hay ciertas modificaciones que son cruciales y que nos repercuten por lo que debemos conocerlas.

Nuevos cambios en la declaración de la renta 2025

Estos cambios afectarán a millones de contribuyentes en medidas como la introducción del pago por Bizum, nuevos colectivos que están obligados a presentar la declaración o la modernización del sistema. El fin de estas nuevas modificaciones que se están implementando aseguran desde Hacienda es asegurar un control más riguroso sobre las obligaciones fiscales.

Beneficiarios de prestación por desempleo

Uno de los cambios más importantes es la obligación de aquellas personas que perciben una prestación por desempleo, es decir, aquellas personas que reciban el paro a realizar el ejercicio de la declaración de la Renta. Hasta ahora solo estaban obligados aquellos trabajadores que superen los 22.000 euros anuales de un único pagador o los 15.000 euros con varios pagadores.

Sin embargo, a partir de 2025 todos los desempleados deberán declarar independientemente del importe que perciban. Todo esto queda dispuesto en el Real Decreto-Ley 2/2024 que afirma que "no presentar la declaración supondrá la pérdida automática del derecho a percibir la prestación por desempleo". Con esta medida se tiene un mayor control sobre las ayudas públicas.

Nuevo umbral del IRPF

Un alivio para los contribuyentes será el incremento del umbral mínimo de ingresos exentos. Esto nos ayudará ya que aquellos que están trabajando no tendrán obligación de realizar la declaración de la renta si no se modifica o se superan los 15.876 euros anuales, igualándose al Salario Mínimo Interprofesional. Esto beneficia a las personas que tienen ingresos bajos pues no tienen que preocuparse si alcanzan o no este límite, llegando al objetivo de la Agencia Tributaria de aliviar la carga fiscal de lso contribuyentes con menores ingresos.

Modernización del sistema

La Agencia Tributaria continúa apostando por la modernización tecnológica. Una de las novedades que se ha venido hablando desde el mes de noviembre es la posibilidad de realizar el pago del IRPF a través de Bizum, un método rápido y seguro que simplifica las gestiones.

Además, se reforzarán las herramientas digitales para la simulación de la declaración de la Renta, permitiendo así a los contribuyentes anticipar los cálculos y planificar mejor sus finanzas. Esto ayudará a aquellas personas que no tienen experiencia en los trámites y facilita el cumplimiento de la obligación de declarar.

Grupos exentos

Pese a las nuevas obligaciones, se mantienen las exenciones para colectivos específicos como:

Perceptores de ayudas extraordinarias por actos de terrorismo , así como las pensiones que deriven de condecoraciones y medallas que hayan sido otorgadas por actos de terrorismo.

, así como las pensiones que deriven de condecoraciones y medallas que hayan sido otorgadas por actos de terrorismo. Personas que reciben indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales .

. Afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), regulado por el Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo.

(VIH), regulado por el Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo. Víctimas de la Guerra Civil española , bien por el amparo de la legislación especial dictada al efecto o por el régimen de Clases Pasivas del Estado.

, bien por el amparo de la legislación especial dictada al efecto o por el régimen de Clases Pasivas del Estado. Beneficiarios de anualidades por alimentos provenientes de los padres de acuerdo a decisiones judiciales.

provenientes de los padres de acuerdo a decisiones judiciales. Premios relevantes entre los que destacan artísticos, literarios o científicos. Un ejemplo de ello es el Premio Príncipe de Asturias.

entre los que destacan artísticos, literarios o científicos. Un ejemplo de ello es el Premio Príncipe de Asturias. Deportistas de alto nivel cuyas ayudas económicas estén relacionadas con programas del Consejo Superior de Deportes (CSD).

En definitiva, la declaración de la Renta 2025 introduce modificaciones que afectarán tanto a quienes deben declarar por primera vez como a quienes ya están acostumbrados a este trámite. Para los desempleados, el cambio presenta una obligación adicional que no debe tomarse a la ligera, pues podría poner en riesgo la percepción de sus prestaciones. Por otro lado, los ajustes al umbral del IRPF y las exenciones para colectivos específicos ofrecen un respiro a quienes más lo necesitan.