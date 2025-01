Los hijos del fundador de Mango, Isak Andic, se reparten los cargos en las patrimoniales de la familia

Los hijos del fundador de Mango, Isak Andic, fallecido el pasado mes de diciembre en un accidente de montaña, han reorganizado las sociedades patrimoniales de la familia a la espera de que se conozca el testamento del empresario y se sepa cómo queda repartido el accionariado de la compañía de moda, apunta Efe.

Los nuevos cargos de los tres hijos de Andic han sido publicados hoy en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), donde consta que el mayor, Jonathan, ha asumido la presidencia de Punta Na Holding, sociedad que controla el 95% de las acciones de Mango a través de Mango MNG Holding.

El 5% restante de las acciones de la empresa de moda están en manos del consejero delegado y hombre de confianza de Andic, Toni Ruiz, que actualmente preside en funciones la compañía. Las hijas de Andic, Judith y Sarah, constan como apoderada solidaria y como secretaria de esta patrimonial, respectivamente. Por otra parte, Punta Na SA es la patrimonial que gestiona la cartera inmobiliaria de Andic y de la que Sarah ha sido nombrada presidenta, Jonathan secretario y Judith será vocal. No obstante, hasta que no se abra el testamento de Isak Andic no se sabrá cómo quedan repartidas las acciones de la compañía y no se elegirá a un nuevo presidente.

Ayer, una jueza de Martorell (Barcelona) archivó provisionalmente la investigación abierta por la muerte del empresario, que falleció el pasado 14 de diciembre al caer de una altura de 150 metros en una excursión en Collbató (Barcelona), al no ver indicios de delito. La magistrada archivó las diligencias tras recibir el informe de los Mossos d'Esquadra sobre el fallecimiento y los resultados de la autopsia practicada al cadáver, y tomar declaración a testigos y familiares del empresario fallecido. La hipótesis de los investigadores es que el hombre, que había salido de excursión con su hijo mayor para hacer una ruta por las cuevas de salitre de Collbató, resbaló en uno de los senderos y cayó al vacío desde unos 150 metros de altura, lo que le provocó la muerte.