Los hoteleros creen que la multa histórica de Competencia a Booking es un “aviso para navegantes”: “No pueden proliferar a costa de cláusulas abusivas”

La patronal hotelera Cehat cree que la sanción histórica de 413 millones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a la plataforma de alojamientos Booking por abuso de posición de dominio durante, al menos, los últimos cinco años, es un "aviso a navegantes", y ha celebrado que propicie una "competencia más justa" en este mercado. "Se ha puesto de relieve que la posición de fuerza no es aceptable ni en España ni en Europa", argumenta la patronal, que recuerda que la sanción es fruto de la denuncia interpuesta por la Asociación Empresarial Hotelera Madrid (AEHM).

En un comunicado remitido este viernes, Jorge Marichal, presidente de Cehat, considera que se trata de una "gran noticia" para el sector alojativo "que sienta un precedente para este tipo de compañías y beneficiará a todos los hoteleros de Europa". Marichal denuncia que este tipo de empresas no tienen una ubicación clara y, por tanto, intentan esquivar todo tipo de normativa y control nacional.

Desde sus inicios, lamenta Cehat, Booking "fue incrementando la dureza de sus condiciones en los contratos mercantiles con los hoteles, hablando de comisiones, precios, disponibilidad e incluso del derecho aplicable". Ello "restringió", prosigue, la entrada de nuevos actores para generar más competencia en el mercado, y causó un "importante perjuicio a los propios hoteleros porque no les permitió, en muchos casos, poder comercializar tal y como ellos hubieran querido".

Según indicó ayer Competencia, la compañía de alojamientos turísticos ha infringido los artículos 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (S/0005/21). En concreto, ha cometido dos abusos de su posición de dominio que consisten en imponer varias condiciones comerciales inequitativas a los hoteles situados en España que emplean sus servicios de intermediación de reservas, entre ellas una cláusulas que les impide ofertar sus habitaciones a un precio más bajo en sus propias webs, y restringir la competencia de otras agencias de viajes en línea que ofrecen sus mismos servicios, por ejemplo, posicionando mejor a los hoteles con más reservas en Booking, lo que les ha impedido entrar en el mercado o expandirse.

Booking mostró su desacuerdo con la decisión y confirmó que la recurrirá ante la Audiencia Nacional. Cehat resalta que, atendiendo a la evolución del mundo y a su digitalización, es "necesario" que existan este tipo de compañías, pero reitera que "han de hacerlo cumpliendo una serie de obligaciones y respetando los derechos de los proveedores de servicios y las fronteras del derecho aplicable".

"Queremos que este tipo de empresas proliferen y que haya una competencia digna y justa, pero no a costa de mantener cláusulas abusivas", sentencia el presidente de la patronal, Jorge Marichal. "Estas plataformas benefician a todas las empresas que no tienen capacidad de poder llegar al mercado generalista por su tamaño y que, por lo tanto, a través de este e tipo de compañías pueden tener acceso. Pero no pueden aprovecharse de su posición de dominio para ir en contra de libre la competencia", añade el presidente de Cehat.