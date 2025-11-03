Iberdrola se hace con el grueso del suministro de energía para el sistema ferroviario adjudicado por 1.685 millones de euros

Iberdrola ha sido la gran triunfadora de las adjudicaciones que ha realizado el Ministerio de Transportes para el suministro de energía para el sistema ferroviario español. El departamento, a través de Adif Alta Velocidad, ha adjudicado los contratos de suministro de energía eléctrica "verde" o con Garantía de Origen (GdO) renovable destinada tanto a las operadoras ferroviarias como a las estaciones por 1.685,7 millones de euros (IVA incluido), según ha informado el ministerio a través de una nota de prensa.

El principal de los tres contratos adjudicados asciende a 1.614 millones de euros y es el destinado a las operadoras ferroviarias (Renfe, Iryo y Ouigo, en el caso del transporte de viajeros). La empresa con mejor puntuación en la mayoría de los lotes ha sido Iberdrola, según la información consultada por Europa Press.

La adjudicación se ha dividido en 16 lotes, atendiendo a criterios de proximidad de los puntos de suministro eléctrico que integran cada lote, para minimizar los desvíos de consumo y homogeneizar los costes de mercado.

Economía.- Adif adjudica a Iberdrola el suministro de energía verde para los trenes por 1.685 millones de euros Europa Press

El coste definitivo del contrato de energía de tracción dependerá de los consumos reales, las ofertas recibidas, el precio resultante en el mercado mayorista OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía), los servicios de ajuste y las posibles coberturas de precio en el mercado OMIP (Operador del Mercado Ibérico-Polo Portugués que ofrece una plataforma de negociación para derivados de energía).

Antes de las adjudicaciones, Adif mantuvo en el segundo semestre de 2024 hasta cinco reuniones con las operadoras ferroviarias, en presencia de la CNMC, para conocer sus necesidades y llegar a un acuerdo consensuado sobre las líneas que definirían el futuro contrato de suministro eléctrico de tracción.

Transportes ha explicado que a petición de las empresas ferroviarias, se acordó licitar una estructura del precio que fuera "pass through", de manera que se trasladen los costes reales del mercado, y ampliar el periodo de contratación a cinco años, máximo periodo permitido para las licitaciones públicas de suministro.

Las operadoras ferroviarias, por su parte, podrán continuar desarrollando su propia estrategia de gestión de precios de la energía, en coordinación con Adif AV, durante un mayor plazo, mejorando así su capacidad de gestión y optimización de costes de su energía, uno de los gastos más importantes a las que se enfrentan estas empresas. Además, podrán solicitar coberturas de precio de la totalidad o parte de la energía que tienen previsto consumir en un período temporal determinado (mes, trimestre o año), cuyas órdenes de cierre gestionará Adif AV con el comercializador adjudicatario.

Como novedad, tanto para los contratos de tracción como para los correspondientes a las instalaciones de Adif y Adif AV, se introduce un nuevo procedimiento de coberturas del precio, diferenciando entre periodos con liquidez en el mercado OMIP y periodos con escasa liquidez en el mercado OMIP. Este modelo de gestión responde a un intenso trabajo de Adif AV con las operadoras ferroviarias con el fin de dotarles de mayor capacidad de decisión y gestión en uno de sus principales costes y, así, reforzar la sostenibilidad del sector y el proceso de liberalización.

Compensaciones

La obtención de energía eléctrica para las estaciones y otras instalaciones de Adif y Adif AV se ha canalizado mediante otros dos contratos valorados en 71,4 millones de euros.

Adif AV ha introducido también ha introducido por primera vez en el contrato de suministro eléctrico para puntos de usos distintos de tracción telemedidos la contratación del servicio de gestión de excedentes por parte de la empresa adjudicataria. Este servicio incluye la compensación de excedentes en factura y su venta en el mercado mayorista, pudiendo así Adif AV reducir costes del suministro eléctrico y colaborar con la descarbonización.

Adif ya ha instalado varias plantas fotovoltaicas de autoconsumo sin excedentes en 2025 y se prevé que en 2027 estén operativas hasta un total de 46 instalaciones, incluidas instalaciones con excedentes acogidas a compensación y no acogidas a compensación.