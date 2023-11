Iberdrola invertirá casi 14.000 millones en cuatro años en Reino Unido

Iberdrola impulsará su apuesta inversora en el Reino Unido en los próximos años hasta la cifra de 12.000 millones de libras (unos 13.823 millones de euros) hasta 2028. La energética presidida por Ignacio Galán ha confirmado una inversión, a través de su filial Scottish Power, de 7.000 millones de libras (unos 8.065 millones de euros) dentro de ese paquete inversor en "un gran impulso para el 'Net Zero' y el sector de las energías renovables" en el país. Cifras a la que hay que sumar los 6.700 millones de libras comprometidos para 2023-2025

El anuncio de la energética española llega a través del primer ministro británico, Rishi Sunak, que ha anunciado durante la Cumbre Mundial de Inversiones que tiene lugar este lunes en el Palacio de Hampton Court -y a la que ha asistido el presidente de la energética, Ignacio Sánchez Galán- compromisos de inversiones privadas en el país. Unos dos tercios de la cuantía total se destinarán a redes de transporte y distribución, con un proyecto destacado: el innovador cable submarino de transporte Eastern Green Link 1 (EGL1), que supondrá una inversión total de 2.700 millones de libras (más de 3.100 millones de euros).

La construcción de EGL1 comenzará a principios de 2024 y, cuando esté concluido, esta conexión será capaz de transportar suficiente energía renovable para dar servicio a dos millones de hogares, al tiempo que aumentará la resiliencia de la red de transmisión del Reino Unido. Además, estas inversiones anunciadas podrían incrementarse aún más con oportunidades adicionales de energía eólica marina. Por ello, el grupo afirmó que seguirá invirtiendo en el desarrollo de su 'megaproyecto' del parque eólico marino East Anglia Three, así como en proyectos eólicos y solares terrestres, en la comercialización de energía y también en el desarrollo del hidrógeno verde. También en los proyectos East Anglia One North y East Anglia Two, elegibles para participar en futuras subastas.

El foro UK Global Investment Summit busca fomentar la inversión extranjera en el Reino Unido. A él han sido convocados los principales líderes empresariales del mundo, entre ellos Sánchez Galán, cuya agenda incluye reuniones con el primer ministro británico, Rishi Sunak, el titular de Economía, Jeremy Hunt, la responsable de Seguridad Energética y Cero Neto, Claire Coutinho, y la ministra de Negocios y Comercio, Kemi Badenoch. Además, el presidente de Iberdrola asistirá a la recepción organizada por el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham.

"Iberdrola se enorgullece de contribuir al liderazgo del Reino Unido en materia de seguridad energética y descarbonización", indicó Sánchez Galán en el comunicado, en el que recuerda que en los últimos 15 años la compañía "ha invertido cerca de 30.000 millones de libras (unos 35.000 millones de euros) para llevar los beneficios de una energía más limpia, segura y eficiente a todos los británicos". Galán también ha querido destacar que "contando con marcos regulatorios estables y predecibles en el Reino Unido, estamos más comprometidos que nunca a seguir impulsando nuestras inversiones en redes y renovables para continuar promoviendo la transición energética y la consecución de los objetivos climáticos del país".

En su plan estratégico 2023-2025, que prevé un plan inversor récord de 47.000 millones de euros en ese periodo, el Reino Unido ya era el segundo principal destino de las inversiones de Iberdrola, con el 16% del total -6.700 millones de libras, en la inversión más alta realizada por la empresa en el país-, tan solo por detrás de Estados Unidos -con el 47%-, y por delante de España (13%). Esta inversión se repartía entre su apuesta por el negocio de redes eléctricas para impulsar la electrificación del país y por el impulso de las energías renovables.

Iberdrola, a través de Scottish Power, cuenta con más de 40 parques eólicos terrestres y dos parques eólicos marinos en funcionamiento en el Reino Unido con una capacidad instalada total de más de 2.900 megavatios (MW). Además, está desarrollando el parque eólico marino de East Anglia Three, el segundo más grande del mundo con una inversión de casi 4.000 millones de libras (unos 4.600 millones de euros).

Incluyendo las de Iberdrola, el Gobierno británico ha anunciado que los principales inversores del mundo han comprometido 29.500 millones de libras (unos 33.977 millones de euros) en nuevos proyectos y capital en el Reino Unido, el triple de la suma recaudada en la última Cumbre Mundial de Inversiones en 2021. Entre ellas, destaca la intención del fondo australiano IFM, accionista de la energética española Naturgy, de invertir 10.000 millones de libras (unos 11.518 millones de euros) en los próximos cuatro años en proyectos de infraestructura y transición energética a gran escala en el país, señaló el Gobierno británico.

Así, IFM firmará un memorando de entendimiento con el Departamento de Negocios y Comercio en la cumbre para identificar oportunidades comercialmente viables, con proyectos potenciales que incluyen Nala Renewables, una empresa con sede en el Reino Unido dentro del fondo, que está buscando activamente oportunidades de inversión en el Reino Unido mientras busca alcanzar un objetivo de capacidad renovable de 4 gigavatios (GW) para 2025. Además, Microsoft ha comprometido una inversión de 2.500 millones de libras (unos 2.880 millones de euros) para construir una infraestructura crítica de inteligencia artificial (IA).

Iberdrola es la segunda eléctrica más grande del mundo por capitalización en Bolsa, con un valor cercano a los 72.000 millones de euros.