El Ibex 35 se anota otra sesión a la baja

El Ibex 35 cierra la última sesión de la semana con caídas y bastantes dudas en los sectores relacionados con la IA, a pesar de que no desarrollan dicha tecnología. En Europa el ánimo ha sido mixto a pesar del mal inicio, pero la desconfianza todavía está latente en los mercados.

El Ibex 35 la parte alta de la tabla ha sido reducida, con subidas de más del 2% para Cellnex, Amadeus o Puig. En el caso de Puig se ha animado a medida que ha ido avanzando la sesión, con el mercado teniendo unas mejores perspectivas para el sector. En cualquier caso, el sentimiento ha sido eminentemente negativo.

La parte baja ha estado copada por ACS, que se ha desplomado un 8% por sus inversiones en centros de datos, que representan alrededor del 25% del total de inversiones de los 9 primeros meses del año. Indra también ha bajado con fuerza, acercándose al -5% por el nuevo plan de paz que se ha propuesto para la guerra de Rusia y Ucrania. Repsol también se ha visto perjudicada por los descensos del petróleo.

En Europa el CAC francés y el FTSE 100 se han librado de las caídas, con un comportamiento sólido de las empresas del lujo e incluso las automovilísticas. En Estados Unidos la jornada está siendo de fuertes vaivenes y vemos caídas fuertes en Oracle. De hecho, la prima a pagar en los CDS de la compañía se están disparando, lo que indica el miedo del mercado. Por otro lado Alphabet está consiguiendo convencer a los inversores, con su última versión de Gemini teniendo un gran desempeño según las medias especializadas.

El bitcoin sigue sufriendo la falta de catalizadores y el cierre de posiciones apalancadas, mientras que el oro ha ganado algo de tracción por la debilidad del dólar.

Javier Cabrera

Analista de mercados