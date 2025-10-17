Un Ibex 35 plano termina con dudas

El Ibex 35 ha cerrado la jornada prácticamente sin cambios, en un día caracterizado por la volatilidad y que en principio apuntaba a un cierre en negativo. Aunque los principales índices europeos lograron darse la vuelta, la recuperación no fue generalizada y el DAX alemán se quedó atrás.

En el mercado español, las acciones de BBVA destacaron con una subida superior al 6%, llegando incluso a superar el 10% en algunos momentos. Este repunte se atribuye al fracaso de la OPA sobre Sabadell, que elimina el descuento asociado a la operación, y al anuncio de un plan de recompra de acciones estimado entre 700 y 900 millones de euros. También sobresalió Cellnex, con un avance del 1,6%, tras vender su negocio de centros de datos en Francia por 391 millones de euros, lo que refuerza su balance al reducir deuda y mejorar su capacidad para generar flujo de caja.

En el lado opuesto, Sabadell fue el peor valor del Ibex 35, con una caída del 6% al desaparecer parte de la prima vinculada a la OPA. El mercado no había descontado este desenlace, lo que provocó una reacción negativa inicial, aunque el sentimiento se moderó posteriormente gracias a una menor presión sobre el sector bancario europeo.

A nivel europeo, el DAX alemán fue el índice con peor comportamiento, con descensos superiores al 1%, lastrado por la debilidad de los sectores defensivo y bancario. Rheinmetall cayó más de un 6% tras las conversaciones entre Putin y Trump, que generaron cierto optimismo geopolítico perjudicial para el sector defensa. Deutsche Bank también registró pérdidas superiores al 5%.

En Wall Street, los movimientos fueron mixtos, sin una dirección clara, con el Dow Jones mostrando mayor resistencia. Oracle retrocedió un 7% y el conjunto del sector de inteligencia artificial vivió una jornada débil, pese a los buenos resultados de ASML y TSMC, que aportaron un tono positivo.

Por otro lado, el VIX cayó un 8%, aunque se mantiene por encima de los 20 puntos, reflejando que el mercado sigue anticipando volatilidad en la temporada de resultados. El oro retrocedió cerca de un 2%, pero aun así logró cerrar una de las mejores semanas de su historia. Finalmente, el bitcoin también sufrió pérdidas, cediendo un 8% en el balance semanal.