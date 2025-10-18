|Plazo — RECOMENDADO
Préstamos online sin nómina en 2025: comparativa completa de las 16 mejores opciones
¿Necesitas financiación pero no tienes nómina? Existen préstamos online que puedes conseguir solo con ingresos demostrables. Te explicamos cómo funcionan y cuál es el más adecuado para ti
No todo el mundo tiene una nómina. Y no por eso se deja de necesitar financiación: autónomos, trabajadores temporales, estudiantes con becas o personas que cobran prestaciones pueden encontrarse con una necesidad urgente de dinero y un sistema bancario que no les ofrece soluciones.
Ahí es donde entran los préstamos online sin nómina. No son magia: las entidades necesitan asegurarse de que puedes devolver el dinero. Pero en vez de exigirte una nómina fija, analizan tus ingresos de otra forma. Algunas incluso aceptan perfiles en ASNEF o con historiales crediticios irregulares.
Mejores préstamos online sin nómina en 2025
Nota: Verifica TIN/TAE, comisiones, plazos, prórrogas y requisitos de solvencia (ingresos alternativos, historial, verificación bancaria). Los costes pueden variar según el perfil.
Ideal para: ingresos irregulares con necesidad de estudio ágil sin nómina.
|Dineti
Microcréditos online
★★★★☆
Respuesta rápida
Ideal para: urgencias puntuales de baja cuantía.
|Fidinda
Préstamos personales
★★★★☆
Estudio rápido
Ideal para: perfiles con ingresos demostrables distintos a nómina.
|Creditilia
Préstamos flexibles
★★★★☆
Valora ingresos alternativos
Ideal para: valorar ingresos distintos a una nómina.
|Dinora
Micropréstamos express
★★★☆☆
Proceso rápido
Ideal para: necesidades inmediatas y cantidades reducidas.
|Cozmo
Comparador sin comisiones
★★★★☆
Transparente, sin vinculaciones
Ideal para: comparar ofertas sin coste antes de solicitar.
|Moneezy
Bróker financiero
★★★★☆
Gratis y rápido
Ideal para: explorar múltiples opciones con un solo proceso.
|Creditio
Comparador inteligente
★★★★☆
Reduce rechazos
Ideal para: acelerar el proceso con matches más afinados.
|Wandoo
Micropréstamos rápidos
★★★☆☆
Respuesta inmediata
Ideal para: cubrir imprevistos puntuales.
|Crezu
Bróker automatizado
★★★★☆
Un solo formulario
Ideal para: comparar propuestas sin repetir solicitudes.
|Fintonic
App de finanzas + bróker
★★★★☆
Análisis de movimientos
Ideal para: centralizar finanzas y acceder a ofertas personalizadas.
|Prestalo
Comparador financiero
★★★★☆
Enfoque ingresos atípicos
Ideal para: ampliar el abanico de entidades que podrían aceptarte.
|Fintok
Buscador de préstamos
★★★☆☆
Filtro por perfil
Ideal para: encontrar opciones iniciales compatibles con tu caso.
|Financiar24
Conexión con prestamistas
★★★☆☆
Alta rapidez
Ideal para: contactar varias entidades con un solo flujo.
|Cetelem
Préstamos personales
★★★★☆
Importes altos y plazos largos
Ideal para: financiar importes mayores con entidad tradicional.
|MyKredit
Micropréstamos sin nómina
★★★☆☆
Aprobación rápida
Ideal para: importes pequeños con devolución corta.
Plazo: tecnología financiera al servicio de los nuevos perfiles
Plazo no es una entidad tradicional ni un microprestamista, sino una fintech que utiliza el análisis bancario en tiempo real para estudiar tu perfil. No necesitas subir nóminas ni papeles: conectas tu banco, y ellos analizan tus ingresos y gastos.
El sistema detecta si eres solvente, aunque no tengas contrato fijo. Ideal para autónomos o quienes cobran por transferencia sin contrato.
EL DATO: Ofrece préstamos personales (no microcréditos), con importes medios y condiciones que dependen del perfil. No se posiciona como solución para perfiles de alto riesgo.
Dineti: préstamos pequeños sin demasiados requisitos
Dineti opera en el segmento de los microcréditos rápidos, donde lo que importa es la velocidad. Su web permite solicitar cantidades entre 50 y 1.000 €, incluso sin tener nómina. Solo se pide algún justificante de ingresos.
El primer préstamo suele tener condiciones promocionales (sin intereses), pero si repites o amplías, los costes suben rápidamente. Es una opción útil en emergencias muy concretas, pero no recomendable para financiación continua.
EL DATO: No apto para cantidades grandes ni para plazos largos. Buena accesibilidad, pero alto coste.
Fidinda: préstamo online con estudio rápido de perfil
Fidinda ofrece préstamos personales que permiten evaluar tu solvencia mediante movimientos bancarios y otras fuentes de ingresos alternativos. Aunque no exige una nómina fija, solicita demostrar ingresos regulares —ya sean por actividad económica, pensiones o subvenciones—.
EL DATO: El proceso es ágil y digital, con decisiones rápidas, pero las condiciones dependerán mucho de tu historial. Es importante revisar bien la TAE, las comisiones y el plazo antes de aceptar.
Creditilia: flexibilidad y opciones para perfiles atípicos
Creditilia se dirige a quienes tienen ingresos no convencionales o no cuentan con nómina estable. Su modelo permite valorar distintos tipos de ingresos —desde rendimientos como autónomo hasta prestaciones— para decidir si conceder el préstamo.
EL DATO: No siempre garantiza aprobación, pero su enfoque flexible puede abrir puertas donde entidades tradicionales ya te han rechazado. Revisa el importe máximo, los plazos y la transparencia en las condiciones.
Dinora: opción rápida para importes modestos
Dinora (accedible en su web para solicitar préstamos) se especializa en micropréstamos o montos más bajos, con un proceso muy simplificado. Aunque no pide nómina, sí exige algún justificante de ingresos o movimientos bancarios recientes.
EL DATO: Se adapta bien a necesidades puntuales de pequeña cuantía, pero no es una solución para financiación a largo plazo. Revisa siempre plazos y costes extras.
Cozmo: un intermediario claro y sin productos vinculados
Cozmo no concede préstamos directamente, sino que funciona como un comparador que conecta al usuario con entidades que aceptan perfiles sin nómina.
Su plataforma destaca por la transparencia: no exige vincular productos bancarios, ni te oculta las comisiones. Muestra varias ofertas y permite compararlas fácilmente.
EL DATO: No controla las condiciones finales (las pone la entidad prestamista), pero te ahorra tiempo y filtros.
Moneezy Préstamos: un buscador útil para quienes no saben por dónde empezar
Moneezy es un bróker financiero. No presta dinero, pero te ayuda a encontrar entidades que sí lo hacen, incluso si no tienes nómina. Su algoritmo filtra en función de tus datos y muestra las opciones compatibles.
EL DATO: Rápido, gratuito y sin compromiso. Ideal para personas sin experiencia en préstamos online.
Mi Crédito OK: broker especializado en perfiles difíciles
Mi Crédito OK tiene un enfoque claro: ayudar a personas con pocos recursos o sin nómina a encontrar opciones reales de financiación. Opera con múltiples entidades y te conecta con la que más se adapta a tu caso.
No siempre recibirás una oferta aprobada, pero si tu perfil encaja, el proceso puede ser muy ágil.
EL DATO: Especializado en “clientes rechazados en el banco”.
Creditio: un comparador que optimiza tu solicitud
Creditio permite acceder a préstamos sin nómina a través de múltiples entidades colaboradoras. Analiza tus datos y sugiere las ofertas más viables. Aunque no garantiza aprobación, reduce el número de rechazos porque evita enviar solicitudes a entidades que no aceptan tu perfil.
EL DATO: Rápido, bien diseñado y útil para quien quiere evitar pérdidas de tiempo.
Wandoo: micropréstamos rápidos con perfil flexible
Wandoo ofrece préstamos pequeños y rápidos, pensados para quienes no tienen acceso al crédito bancario. Aunque no especifica que acepte todos los perfiles sin nómina, sí admite justificantes alternativos y destaca por su proceso express.
EL DATO: Apta para resolver urgencias, no para financiación estable. Lee siempre la letra pequeña.
Crezu: múltiples opciones con una sola solicitud
Crezu es otro bróker que permite acceder a préstamos sin nómina a través de terceros. Su ventaja es la automatización: rellenas un solo formulario y obtienes múltiples propuestas, según tu perfil.
EL DATO: Útil para personas que no quieren repetir el proceso en cada web.
Fintonic: más que una app, un acceso al crédito
Fintonic nació como una app para controlar tus finanzas, pero ahora también actúa como intermediario de préstamos. Analiza tus movimientos bancarios (con tu permiso) y propone préstamos adaptados a tu realidad.
EL DATO: Muy recomendable si tienes ingresos, pero no nómina. Y quieres evitar papeleo.
Prestalo: comparador serio y enfocado en usuarios sin historial perfecto
Prestalo es un intermediario con buena reputación. Funciona como otros comparadores, pero se enfoca especialmente en personas con ingresos atípicos o sin historial de crédito bancario.
EL DATO: Muy útil si te han rechazado en otras plataformas y aún necesitas opciones.
Fintok: buscador de préstamos para quienes tienen ingresos alternativos
Fintok filtra el mercado para proponerte préstamos compatibles con tu perfil. Aunque no garantiza que las ofertas no exijan nómina, sí permite buscar entidades que acepten ingresos distintos.
EL DATO: Como todos los brókers: no prestan, pero conectan rápido.
Financiar24: bróker para todo tipo de perfiles
Financiar24 es una plataforma que conecta usuarios con préstamos de terceros. Acepta solicitudes sin nómina siempre que se puedan demostrar ingresos por otras vías.
EL DATO: Útil si buscas préstamo urgente y sin complicaciones, pero siempre debes revisar bien la oferta final.
Cetelem: para quienes tienen ingresos, aunque no tengan nómina
Cetelem es una de las pocas entidades tradicionales que permite pedir un préstamo personal sin necesidad de domiciliar la nómina ni contratar otros productos. Aunque no está pensado para personas sin ingresos, sí permite justificar solvencia con otras fuentes, como ingresos por actividad económica o pensiones.
Esto lo convierte en una opción sólida para perfiles estables, como autónomos o trabajadores con ingresos recurrentes, aunque sin contrato fijo. El préstamo puede llegar hasta 60.000 € y el plazo es de hasta 96 meses.
EL DATO: No acepta ASNEF, y el estudio de solvencia es más exhaustivo que en fintechs. Pero a cambio, ofrece intereses más competitivos y condiciones más seguras.
MyKredit: micropréstamos sin nómina ni aval
MyKredit es una entidad especializada en microcréditos online. Su punto fuerte es la flexibilidad: permite solicitar dinero sin nómina, sin aval y, en algunos casos, aunque estés en ASNEF.
Ofrece préstamos de entre 100 y 1.500 €, a devolver en plazos muy cortos. El proceso es rápido, 100 % online y sin papeleo. Solo piden acreditar ingresos de alguna forma (aunque sea con movimientos bancarios recientes o ayudas públicas).
EL DATO: Ideal para salir del paso si necesitas dinero urgente, pero cuidado: la TAE puede ser altísima si no devuelves el préstamo a tiempo.
Comparativa detallada: ¿cuál es mejor según tu perfil?
Ahora bien, ¿cuál elegir? Depende mucho de tu situación concreta. Aquí te lo explico como si habláramos tú y yo, tomando un café:
¿Tienes ingresos estables, aunque no nómina?
Entonces lo ideal es ir a por algo más serio y con mejores condiciones. Cetelem o Plazo pueden ser una gran opción: te permiten pedir más dinero, devolverlo en plazos más largos y pagar menos intereses. Solo necesitas demostrar que ingresas de forma regular, aunque no tengas contrato fijo.
¿No tienes contrato ni ingresos fijos, pero cobras algo regularmente?
Aquí ya entras en terreno “intermedio”. Lo que necesitas es una entidad flexible pero que no te saque un ojo de la cara. MyKredit, Dineti o Wandoo pueden darte un micropréstamo. Pero ojo: devuélvelo rápido. Si te retrasas, te puedes meter en un lío con los intereses.
¿No sabes por dónde empezar o te han rechazado ya?
Aquí entran los brokers: Prestalo, Crezu, Mi Crédito OK, Moneezy... Te van a ahorrar tiempo. Solo con rellenar un formulario ya te dicen qué entidades podrían aceptarte. No te van a cobrar, pero siempre mira bien la oferta final que te asignan.
¿Estás en ASNEF?
Tienes menos opciones, pero aún puedes intentar con MyKredit o MoneyMan. Son de las pocas que publican que pueden estudiar tu caso aunque estés en ficheros de morosos.
Pero muy importante: estos préstamos son una herramienta, no una solución milagrosa. Si no estás seguro de poder devolver el dinero, mejor buscar otras vías.
¿Qué significa realmente pedir un préstamo online sin nómina?
Cuando hablamos de préstamos online sin nómina, no nos referimos a que puedas pedir dinero sin demostrar ningún tipo de ingreso. Esa idea, aunque atractiva, no es realista ni legalmente viable en la mayoría de los casos.
Lo que sí ofrecen muchas entidades es flexibilidad a la hora de acreditar tu capacidad de devolución. En lugar de exigir una nómina fija y domiciliada, permiten presentar otras fuentes de ingresos:
- Facturación como autónomo
- Pensión o prestación pública
- Ingresos por alquileres o ayudas
- Becas o subsidios
Además, muchas fintech utilizan tecnología de open banking para acceder, con tu permiso, a los movimientos de tu cuenta bancaria. Así pueden evaluar si tienes ingresos estables, aunque no provengan de una nómina.
Por tanto, cuando ves una oferta de préstamo “sin nómina”, lee bien a qué se refiere. Si no tienes ingresos de ningún tipo, lo más probable es que te lo rechacen. Pero si puedes justificar solvencia de otra manera, las opciones existen.
¿Qué riesgos tienen los préstamos online sin nómina?
Aunque este tipo de préstamo puede ser una solución rápida, también implica riesgos que conviene tener muy presentes, sobre todo si se usan sin planificación.
1. Costes elevados
Muchas entidades que aceptan perfiles sin nómina aplican TAE muy altas, especialmente en microcréditos. Si el plazo es corto y no devuelves a tiempo, el coste final se dispara.
2. Renovaciones automáticas
Algunas plataformas incluyen cláusulas que permiten renovar el préstamo automáticamente, generando intereses extra sin que te des cuenta. Siempre lee el contrato completo.
3. Impacto en tu historial crediticio
Si no devuelves el préstamo según lo pactado, puedes acabar en ficheros de morosidad como ASNEF, lo que te cerrará muchas puertas en el futuro.
4. Ofertas poco transparentes
Sobre todo en brokers, no todas las condiciones se conocen antes de aceptar la oferta. Evita aceptar un préstamo sin saber la TAE, las comisiones y el plazo real.
En resumen: estos productos pueden ayudarte, pero solo si los usas con conocimiento. Nunca los uses para tapar otras deudas ni como fuente habitual de financiación. Son para momentos puntuales, no para salir del paso cada mes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo pedir un préstamo online sin tener trabajo?
Sí, si puedes demostrar que recibes ingresos por otros medios: pensión, prestación, ayudas, facturación como autónomo… Lo que no es viable es pedir dinero sin ningún tipo de ingreso.
¿Qué documentación suelen pedir estas entidades?
Lo mínimo: DNI/NIE, número de cuenta y algún justificante de ingresos. Algunas fintech usan directamente tu banca online para analizar tus movimientos.
¿Son seguros estos préstamos?
Depende de la entidad. Las que te hemos listado aquí operan legalmente en España o en Europa. Aun así, lee siempre el contrato. Y si algo no cuadra, sal de ahí.
¿Cuánto tardan en darte el dinero?
Los micropréstamos pueden ingresarte el dinero en cuestión de horas. Los préstamos personales más grandes (como Cetelem) pueden tardar 2–3 días.
No hay un préstamo perfecto, pero sí uno adecuado para ti
Los préstamos online sin nómina existen, y cada vez más personas recurren a ellos. Ya seas autónomo, estudiante, o simplemente no tengas contrato fijo, puedes acceder a financiación.
Eso sí: elige con cabeza. Compara, pregunta, y sobre todo, asegúrate de poder devolverlo. Porque ningún préstamo compensa si te mete en un problema mayor.
