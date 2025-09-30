Ifema encarga a Eiffage la ampliación de pabellones para el Pit Building del Gran Premio de F1 de Madrid

Ifema Madrid ha adjudicado a Eiffage Construcción, empresa con más de 50 años de presencia en España perteneciente a uno de los grandes grupos europeos del sector, el contrato por 68,1 millones de euros destinado a ampliar los pabellones 1 y 2 del Recinto Ferial, donde se ubicará, durante la celebración del Gran Premio de España de F1 el Pit Building del circuito MADRING. Este contrato se suma al que la compañía ya obtuvo recientemente para la construcción del circuito urbano. El proyecto contempla dos nuevas edificaciones que operarán como ampliación de los actuales pabellones 1 y 2 de Ifema, junto con sendas extensiones temporales que darán cabida a los boxes de las escuderías, oficinas técnicas, áreas logísticas y el área VIP “Paddock Club”.

Una vez finalizada la carrera, las estructuras efímeras diseñadas con materiales sostenibles y reutilizables para reducir el impacto ambiental se desmontarán, mientras que las edificaciones permanentes de los pabellones quedarán integradas en la infraestructura ferial para ampliar la capacidad actual de Ifema, ofreciendo un nuevo espacio para su uso en ferias, congresos y eventos durante el resto del año.

El complejo, que no sólo cumplirá con la normativa vigente, sino también con los requisitos establecidos por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y Fórmula One Management (FOM), estará organizado en tres plantas con una altura total de 17 metros. En la baja, estará la zona de boxes y garajes para albergar a los equipos, las áreas técnicas y de servicio destinadas a logística y apoyo operativo y accesos separados para equipos y personal técnico.

En la primera y segunda planta, se ubicará, durante la celebración del Gran Premio, el VIP Paddock Club y las distintas zonas de hospitalidad, con terrazas panorámicas, servicios de catering y restauración y recepción de invitados. Además, contará con extensiones temporales en las que se ubicarán oficinas para la gestión operativa de la competición, el área de cronometraje y registro oficial de los tiempos de carrera y otros espacios de control deportivo y logístico del Gran Premio.

Eiffage Construcción aporta a este proyecto su amplia experiencia en infraestructuras deportivas, tras actuaciones como el reasfaltado del circuito de Jerez o el asfaltado del circuito de Carmona (Sevilla), uno de los más grandes del país. La constructora, con más de 50 años de presencia en España y sólida implantación internacional, ofrece soluciones integrales a lo largo de toda la cadena de valor -desde la fabricación y suministro de materiales, al diseño, ejecución y mantenimiento de infraestructuras- con vocación de generar un impacto positivo en las comunidades donde opera.

"La importancia de esta obra radica en su doble propósito. Por un lado, garantiza un uso eficiente y continuado de los espacios durante todo el año, dado la vocación expositiva del recinto ferial. Por otro lado, las actuaciones necesarias para dar cabida a un evento de enorme atractivo mediático y logístico como es la Fórmula 1. Este doble enfoque permite potenciar el potencial del recinto, otorgándole un papel de liderazgo en el panorama internacional de los eventos deportivos y las ferias", asegura el director de Infraestructuras de Eiffage Construcción, Jesús Gracia Marzo.

Este contrato se suma al obtenido en la UTE con Acciona para la construcción del circuito urbano por un importe de 83,2 millones. El alcance del proyecto incluye la construcción, montaje y desmontaje de todas las estructuras e instalaciones temporales de pista necesarias para la celebración del evento, así como la reposición y adecuación de los viales públicos para su uso habitual una vez finalizada cada edición de la carrera.