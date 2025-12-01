Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Esta es la prueba más útil en un juicio por acoso laboral"

El acoso laboral, también conocido como mobbing, afecta a numerosos trabajadores en España. Se trata de una conducta llevada a cabo por la empresa o por compañeros de trabajo y que provocan un mal trago.

Este acoso se manifiesta a través de conductas hostiles, reiteradas y prolongadas en el tiempo, dirigidas hacia una persona con el objetivo de deteriorar su integridad emocional, su rendimiento profesional o su permanencia en la empresa.

Aunque suele asociarse con agresiones explícitas, la realidad es que el acoso laboral abarca una amplia gama de comportamientos sutiles como la exclusión, la desacreditación o la sobrecarga injustificada de tareas, entre otras.

Ante este tipo de situaciones, es importante que el trabajador se oponga a ello y trate de solucionar el problema llevando el asunto a los tribunales. No obstante, en muchas ocasiones no se consigue justicia porque no se puede demostrar el acoso en los juzgados.

Por ello, un abogado laboralista ha explicado la clave para obtener un juicio favorable en estas situaciones. Aunque parece un contexto complejo de manejar, lo cierto es que existe un factor que es determinante ante la justicia.

¿Qué hacer ante el acoso laboral?

El mobbing representa una situación delicada en la vida de un trabajador. Por ello, un experto laboralista ha compartido un vídeo en sus redes sociales explicando cuáles son las claves para superar este problema.

En este caso, el abogado laboralista 'Un tío legal', conocido en redes por divulgar contenido sobre los derechos de los trabajadores, ha explicado cómo proceder ante el acoso. Según confirma, lo mejor que se puede hacer es llevar el caso a juicio, pero destaca que lo más complejo de ellos es poder demostrar lo sucedido.

Las pruebas válidas en un juicio

Según declara en el vídeo, todo depende de cada caso. No obstante, el letrado recalca cuáles son las pruebas a tener en cuenta por el juez. Por un lado aparecen las grabaciones, puesto que permiten demostrar la situación sufrida por el trabajador. En este sentido, cualquier dispositivo que recoja el abuso es necesario ya que con ello se demuestra cualquier insulto o acoso.

Otra de las pruebas relevantes son los mensajes de WhatsApp o correo electrónico. Y es que no todo son insultos, sino que también puede aparecer el acoso laboral a partir de la restricción de funciones o el aumento de la carga de trabajo sin justificación.

¿Cuál es la prueba más útil en un juicio?

Lo más difícil en un juicio por acoso laboral es poder demostrar el contexto, puesto que suele ocurrir en el trabajo y no existen grabaciones o voluntarios que quieren destapar la verdad. Teniendo en cuenta esto, el experto especifica que la prueba más relevante son los testigos.

"La prueba testifical sin duda alguna es a la que al juez más información le puede dar sobre lo que ha vivido un trabajador. Evidentemente deben ser creíbles, que no tengan ningún tipo de interés en el procedimiento o que no hayan denunciado a la empresa también por lo mismo", confirma el abogado.

Los testigos resultan una parte fundamental de estos casos, y el problema reside en que muchos tienen miedo de ir a un juicio a declarar. Un miedo injustificado puesto que los testigos están totalmente protegidos, tal y como señala el abogado.

Según explica, si después de ese juicio tuvieran algún tipo de represalia, se podría dar una situación discriminatoria, por lo que tendrían derecho a una indemnización de daños, y en caso de despido, este sería nulo. "No tiene que haber ningún miedo real", concluye el abogado.