¿Puede un ciudadano prepararse una oposición estando de baja? Un abogado laboralista responde a la pregunta

A lo largo de la vida, muchas personas se dan cuenta de que lo que han estudiado no es lo que realmente les apasiona. No es extraño descubrir que el camino elegido no coincide con aquello que realmente se desea.

Y es que la elección de un trabajo suele estar condicionada por múltiples factores como las necesidades económicas, las expectativas familiares o, simplemente, la falta de información. Por ello, llega un momento en el que el trabajador se cansa y opta por otras alternativas.

Es aquí donde aparecen las oposiciones. Muchos ciudadanos se equivocan de empleo y se dan cuenta de que no es lo suyo. A partir de ahí, muchos optan por empezar a estudiar una oposición y dedicarse a lo que realmente les gusta.

En este sentido, algunas personas aprovechan las bajas laborales, sea cual sea el motivo, para empezar un camino de varios años. Sin embargo, esto puede tener una serie de limitaciones, tal y como ha explicado el abogado laboralista Juanma Lorente.

Estudiar una oposición estando de baja

Aunque parece algo extraño, lo cierto es que muchos trabajadores se encuentran en esta situación. Así lo ha explicado Juanma Lorente en un vídeo compartido en sus redes sociales, donde asegura que muchas personas deciden empezar el camino de las oposiciones aprovechando su situación de baja.

Aunque es cierto que estar de baja facilita el tiempo de estudio, puede haber una serie de limitaciones. "¿Puedes presentarte a un examen de oposición estando de baja?", comienza preguntándose ante todos sus seguidores.

Estudiar no está prohibido

El abogado cuenta a todos sus seguidores que tiene multitud de casos en los que el trabajador está de baja y quiere comenzar a estudiar una oposición. No obstante, muchos dudan de si esto es posible. Por ello, Juanma Lorente explica que no existe ninguna prohibición a estudiar durante una baja, salvo que el médico crea que está contraindicado.

Esto implica que prepararse una oposición que únicamente exige el estudio está totalmente permitido. No obstante, esto cambia cuando no solo aparece la parte teórica, sino que se introduce el apartado físico.

En ese caso, si por ejemplo se trata de las oposiciones a policía, estar de baja puede ser un impedimento.

La preparación física puede traer consecuencias

Cuando un ciudadano coge una baja por un problema físico, puede encontrar ciertas limitaciones a la hora de prepararse unas pruebas físicas de una oposición. "Si tienes una lesión en la pierna, en la rodilla o en el codo, y justamente tienes que ejercitar esa parte del cuerpo, obviamente no vas a poder prepararte esa oposición", señala el letrado.

Y es que lo más lógico es que el médico prohíba al trabajador realizar cualquier tipo de esfuerzo que implique un desgaste de la zona afectada. Por ello, poder estudiar una oposición estando de baja dependerá del motivo de la baja y de lo que requiera esa oposición.