ING financiará el 100% de la hipoteca a jóvenes menores de 35 años

El banco ING ha dado un paso adelante en apuesta por facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y ha lazando una oferta hipotecaria con mejores condiciones de financiación para jóvenes de hasta 35 años incluidos, a los que financiará el 100% del valor de su primera vivienda hasta un máximo de 400.000 euros y en un plazo máximo de 30 años.

Los tipos de interés ofertados tendrán una rebaja del 0,10% adicional para los inmuebles con certificado energético A o B, mientras que en el caso de C se reducirá un 0,05%. El proceso no cuenta con gastos de notaría, gestoría o registro por parte de ING ni tampoco comisiones de apertura, por cambio de condiciones o de subrogación, con un proceso 100% on line.

El banco señala que se adhirió al programa "Mi Primera Vivienda" de la Comunidad de Madrid en agosto de 2023, y desde entonces, la entidad ha firmado más de 600 hipotecas y ayudando a más de 800 jóvenes a adquirir su primera vivienda. Según datos de la Comunidad de Madrid, ING ha financiado una de cada tres hipotecas adheridas a este programa del que ya se han beneficiado más de 2.000 jóvenes de la región.