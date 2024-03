El juez Pedraz archiva la causa por la ampliación de capital del Popular de 2012 y cierra la causa

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la causa que investigaba la ampliación de capital del Banco Popular de 2012, al entender que el Banco de España avaló la operación y el folleto reflejaba la imagen fiel de la entidad, y contribuyó a la buena marcha del banco hasta su resolución en 2017.

En un auto fecha el miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 acuerda nuevamente el sobreseimiento de la causa, como ya hizo en noviembre del pasado año. Fue en enero cuando la Sala de lo Penal reabrió la misma para obligarle a citar a dos peritos. Sendos peritos del Banco de España ratificaron el pasado mes de febrero ante el magistrado que la decisión de realizar la ampliación de capital fue "una buena inversión con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas".

Pedraz decreta el archivo de la causa abierta contra el expresidente del banco Ángel Ron, el exvicepresidente de la entidad Roberto Higuera, y el auditor de PwC que revisó las cuentas de 2012, José María Sanz Oliva. La decisión llega cuatro días después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama procesara el pasado 4 de marzo al expresidente Ron, a doce directivos y a la firma auditoria PwC por la ampliación de capital de 2016.

El pasado mes de noviembre, Pedraz ya archivó la causa pero la Audiencia le instó a reabrirla para llevar a cabo diligencias pendientes; ahora, en su auto, el magistrado señala que dichas diligencias "no resultan procedentes por cuanto exceden notoriamente del marco de la investigación, y de practicarse no aportarían dato relevante alguno a la causa". No se trata de diligencias imprescindibles, "ni sirven para evitar o excluir indicios delictivos", añade.

Entre las pruebas solicitadas por los querellantes destaca la declaración como testigos de la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado; el exgobernador del organismo Luis María Linde y el exvicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. La causa, aclara el juez, lleva más de dos años de instrucción y del análisis del informe pericial presentado por los inspectores del Banco de España, que además ha sido ratificado en sede judicial por petición de las partes, "se deduce la falta de tipicidad delictiva en los hechos objeto de investigación".

Pudo haber deficiencias en la ampliación de capital de 2012 por el Banco Popular, pero de eso "no se deduce la existencia de una manipulación de la situación contable y económica de la entidad para propiciar una imagen errónea de sus estados financieros". También se había solicitado que los peritos del Banco de España volvieran a ratificar sus informes, y al respecto Pedraz dice que no procede clarificar "ninguno de los aspectos analizados", ya que no se han observado a partir de dicha ratificación pericial nuevos temas que deban ser evaluados.

De acuerdo con el ministerio fiscal, en la ratificación del informe pericial que se llevó a cabo el 6 de febrero de 2024 los peritos del Banco de España indicaron "que habían podido contar con toda la información necesaria para elaborar el dictamen, tanto por la documentación que se les entregó al inicio de la causa, como por la documentación que fueron solicitando al juzgado". Aunque las acusaciones particulares sostienen que el informe es incompleto, "no es eso lo que entendieron los peritos", indica el auto, de ahí su decisión de sobreseer la causa.