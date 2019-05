La banca se resiste a devolver las cláusulas suelo abusivas

Los afectados por las cláusulas suelo abusivas recibieron 2.217 millones de euros hasta febrero, 4.512 euros de media a casi medio millón de clientes, según los datos del Ministerio de Economía. Al importe total habría que sumarle otros 73 millones correspondientes a las 25.789 reclamaciones ya estimadas pero pendientes de respuesta. El número de solicitudes presentadas a cierre del segundo mes del año ascendió a 1,18 millones, de las cuales 525.463 fueron estimadas (8.293 sin acuerdo). Por lo tanto, más de cuatro de cada diez reclamaciones son favorables al cliente. De los 2.217 millones desembolsados por los bancos, 1.846 millones se devolvieron en efectivo, cerca de 244 millones a través de otras medidas compensatorias, mientras que los 127 millones restantes fueron mediante una fórmula mixta.

Pero estos datos no son suficientes para los consumidores. La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha criticado duramente el mecanismo extrajudicial, creado el 20 de enero de 2017 y por el que se devuelven las cantidades reclamadas. El «fracaso» de esta solución «aboca a miles de afectados a acudir a los juzgados, que van con casi año y medio de retraso», ha explicado la asociación en un comunicado. Según sus cálculos, la banca debería pagar a cada cliente entre 10.000 y 12.000 euros, cantidades muy inferiores a los 4.512 euros de media que recibe actualmente. Ante esta situación, Adicae ha decidido no acudir a la reunión de esta tarde de la Comisión de Seguimiento de cláusulas suelo con el Banco de España y los ministerios de Justicia, Economía, y Sanidad y Consumo.

La cláusula suelo es uno de los abusos hipotecarios más conocidos, pero no es el único. Muchos afectados se enteran de que su hipoteca no sólo tiene esta cláusula excesiva cuando acuden a profesionales a reclamar por ella, según explica la compañía de servicios legales reclamador.es. También suelen ser habituales los gastos de formalización y el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), aunque este último está a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre si es abusivo o no.

La reclamación media por cláusula suelo es de 7.700 euros y la de por los gastos de formalización es de 1.300 euros, mientras que la devolución del IRPH asciende hasta los 20.000 euros, según los datos de reclamador.es. En total, la reclamación podría alcanzar los 29.000 euros.