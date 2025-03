Lorenzo Amor será reelegido hoy presidente de ATA para los próximos cinco años

El actual presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, será reelegido este lunes para presidir la asociación de autónomos para un nuevo mandato de cinco años durante la Asamblea electoral convocada por la organización en Madrid. La candidatura de Amor es la única que se ha presentado en el plazo dado por la organización, que quedó cerrado el pasado 20 de febrero. No obstante, a pesar de que será el único candidato para las nuevas elecciones, Amor ha pedido que el sufragio se haga en urna y que el voto sea "secreto y directo", para "dejar claro el apoyo que tengo. Llevo 20 años y el poder, entre comillas, también desgasta y genera incertidumbre en mucha gente. Y entonces quiero saber el respaldo que tengo", ha señalado Amor en diferentes ocasiones en las últimas semanas.

De hecho, Amor puso como condición a la junta directiva para volver a presentarse a la reelección que se pusieran urnas para que los 500 compromisarios que tiene la Asamblea de ATA puedan votar. "Es muy fácil, que se vote en blanco o que se vote a la candidatura. Pero yo quiero saber realmente si el respaldo es real o el respaldo es pasarte la mano por el hombro", insistió Amor.

La candidatura presentada por Lorenzo Amor cuenta con 194 avales de los 500 compromisarios que conforman la Asamblea y con el respaldo de 78 organizaciones integradas en la organización. Además, su candidatura estará acompañada por 10 hombres y 9 mujeres. "Todas las organizaciones, todas, me han pedido, me han exigido que siga. El presidente (Antonio) Garamendi (CEOE) me ha mostrado su confianza y me ha dicho, tienes que seguir", explicó Amor hace unas semanas,

La Asamblea electoral de ATA tendrá lugar este lunes en el Auditorio del Hotel Meliá Castilla de Madrid a partir de las 11.00 horas. En la inauguración de la misma intervendrá la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mientras que en la clausura participarán el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Lorenzo Amor (Córdoba, 1965) es presidente de ATA desde el año 2004 y, tras estas elecciones, ocupará previsiblemente el cargo al menos hasta 2030. La Asamblea está compuesta por 500 compromisarios, uno por cada una de las organizaciones que componen ATA y el resto, repartidos de acuerdo con el número de socios de las asociaciones que la conforman.