Makro logra récord de ventas, un beneficio de 14,6 millones de euros y asegura que ya hay deflación en algunas frutas, lácteos y aceites

Makro cerró el pasado mes de septiembre un año fiscal marcado por ventas récord y mejora de su resultado neto. La compañía de distribución mayorista para hostelería facturó 1.642 millones de euros, un 12% más con respecto a su anterior ejercicio fiscal, con un incremento del 15% en sus ventas a clientes Horeca -hostelería-. Sus resultados netos alcanzaron los 14,6 millones de euros, mejorando en 5,4 millones de euros los previos.

Por canales, el cash&carry registró un aumento del 9%, totalizando el 74% de su facturación. El resto sus ventas, el 26%, correspondió a ventas online, que crecieron un 20% en el ejercicio.

"El comportamiento de las ventas en todos nuestros canales continúa su línea ascendente y refleja el acierto de nuestro plan estratégico de crecimiento y transformación y de las inversiones llevadas a cabo en el anterior ejercicio fiscal", según ha destacado David Martínez Fontano, consejero delegado de Makro España.

En cuanto al surtido, las marcas propias de Makro crecieron más, pero no representan la mayor parte de sus ventas. Suponen el 36% tras crecer un 24%, hasta los 594 millones de euros. Sólo el año pasado, la compañía lanzó 424 nuevas referencias. Y aunque este año la compañía seguirá poniendo en el mercado nuevas referencias, Martínez Fontano cree que la explosión que han experimentado las marcas de distribución en los últimos años ha sido coyuntural y que se frenará. "Va a seguir creciendo [la marca de distribución], pero menos. Lo que ha pasado los dos últimos años responde a una coyuntura económica que no es la que tenemos ahora mismo. Vamos a seguir creciendo, pero no a este ritmo porque, si no, acabaría pesando más que la de fabricante y en ningún escenario contemplamos eso", ha asegurado el directivo.

Inflación y costes

Martínez Fontano ha explicado que el crecimiento de su facturación se ha debido tanto al incremento de los volúmenes de ventas como a la inflación, si bien ha precisado respecto a los precios que no han trasladado todos los costes al precio final. A pesar de que este movimiento implica un sacrificio de márgenes, Makro ha logrado mejorar su rendimiento compensándolo con una intensa política de contención de costes, según ha explicado el directivo.

Makro cree que la inflación va a marcar menos su andadura este ejercicio ya que, como ha asegurado su consejero delegado, en algunas categorías ya hay deflación, "Estamos contentos de cómo va el ejercicio y creemos que vamos a lograr los objetivos. Estamos creciendo más en volumen que el año pasado, aunque menos en valor. Frutas y verduras, algunos lácteos y algunos aceites ya están a precios menores que el año pasado, por lo que hay menos crecimiento en valor", según ha explicado Martínez Fontano.

El directivo de Makro ha destacado el turismo y el incremento de población como fuentes de su optimismo de cara al presente ejercicio. Así, ha precisado que el incremento de casi tres millones de habitantes en los últimos cinco años, así como los grandes datos del turismo, están contribuyendo a que el cliente "nos esté dando más alegrías de las que esperábamos".