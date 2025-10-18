Precio de la luz hoy, sábado 18 de octubre, por horas: este es el momento clave para concentrar el uso de tus electrodomésticos

Este sábado 18 de octubre rompe con la estabilidad en el precio de la luz y presenta una marcada bajada de casi el 25% con respecto al de ayer. El precio medio de la electricidad para este sábado 18 de octubre ha registrado un descenso de aproximadamente 26 euros, situándose en los 80,82 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista, según informa el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE).

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este sábado son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este sábado 18 de octubre?

Durante esta jornada, el momento más costoso del día no llegará hasta la noche, concretamente, el lapso entre las 20:00 y 21:00 horas representa un pico en el que el MWh estará cotizado en el mercado mayorista en 128,65 euros, mucho cuidado también con la primera hora del día, donde el MWh se situará en un coste de 125,52 euros.

Por otro lado, el momento más asequible del día será el mismo que ayer; el periodo entre las 14:00 y las 16:00 horas vuelve a ser el punto clave para el consumo eléctrico, ya que el MWh se situará por debajo de los 3 euros, llegando a los 0,91 €/MWh entre las 15:00 y las 16:00.

Precio de la luz por horas hoy, sábado 18 de octubre