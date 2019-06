Mi vida en Glovo: 6 horas de bici al día, 1.300 euros al mes

Nos reunimos con uno de los 7.000 «glovers» que trabajan en España para analizar esta situación y relatarnos en primera persona los desafíos con los que lidia cada jornada. Gustavo lleva dos años trabajando con ellos, lo que comenzó siendo un «hobby» se ha convertido en su principal fuente de ingresos. «Soy pianista clásico y compositor. Esta es mi verdadera profesión. ''Glover'' es mi oficio. Al terminar la carrera lo vi como una oportunidad de generar ingresos extra con un empleo que me parece muy curioso. Cuando era estudiante, mis amigos siempre se reían de mí porque decía que me gustaba mucho el oficio de repartidor. Veía a los de correos y me daban envidia porque me parece un trabajo de campo apasionante. Además la bici es una de mis grandes aficiones así que cuando supe de la existencia de Glovo no tardé ni un segundo en apuntarme», asegura este joven de 28 años que aún recuerda que su primer pedido fue el 26 de noviembre de 2017. «Viernes, si no recuerdo mal», añade. Fue su novia la que también le empujó a hacerlo y ahora ha sido él quien la ha convencido para que también sea «glover».

Para Gustavo, que vino de Colombia hace ocho años para realizar sus estudios superiores de música, gran parte de las críticas que se vierten sobre la empresa para la que «colabora» («Está lleno de eufemismos, no decimos trabajar sino colaborar», apunta) están infundadas. «La cuestión de que seamos autónomos es para mí una ventaja. No me gusta tener jefe, trabajo cuando quiero, las horas que a mí me viene bien y libro cuando yo decido», relata. De hecho, Gustavo es ave nocturna. Cuando nos citamos con él, a primera hora de la mañana, acaba de terminar prácticamente su jornada laboral. Empieza a las nueve de la noche y termina a las seis de la mañana con tres horas de pausa entre medias que aprovecha para ir a casa, cargar el móvil, cambiar la batería de su bici y estudiar un rato antes de volver a la carga. «Me gusta la noche, es más relajado para todo y la carretera más segura. Por las mañanas duermo», aclara.