Los motivos que podrían provocar el despido de un trabajador mientras está de baja médica

Por norma general, un trabajador no puede ser despedido en España por motivo de una baja médica. Desde el pasado 20 de febrero del 2020, las empresas no pueden utilizar este argumento para despedir a sus empleados, independientemente de cuál sea la duración de la baja médica. Sin embargo, esto no implica que los trabajadores que se encuentren de baja por motivos de salud tengan garantizada su continuidad en la empresa de forma indeterminada.

Con la reforma del Real Decreto-ley 4/2020, el Gobierno derogó el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores, que establecía como posible causa de despido lo siguiente: “Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.

Los trabajadores a las puertas de la fábrica Ricardo Ordóñez/Ical

Gracias a la mencionada reforma laboral, la baja médica por enfermedad ya no puede ser un motivo de despido en España. A pesar de que los trabajadores no pueden perder su empleo por estar de baja médica, sí pueden ser despedidos mientras se encuentran de baja médica. Este pequeño matiz es la clave, ya que no es lo mismo el despido por baja laboral que despedir a un trabajador que ese encuentre de baja médica.

¿Me pueden despedir estando de baja médica por otro motivo?

Las empresas tienen la posibilidad de despedir a sus trabajadores mientras se encuentran de baja médica, aunque no puede deberse a este hecho. El motivo alegado para el despido puede ser cualquier otro, pero nunca puede deberse a la baja médicas o ausencias intermitentes de la empresa debido a bajas reiteradas. Los trabajadores deben tener claro que no les pueden despedir, estando de baja médica justificada, por falta de asistencia a su puesto de trabajo debido a la enfermedad diagnosticada.

Bajas laborales Dreamstime

Sin embargo, las empresas si pueden despedir a sus empleados mientras se encuentran de baja médica justificada, por una serie de causas establecidas tanto por ley como por el convenio colectivo correspondiente. Por lo tanto, un trabajador que se encuentre de baja médica actualmente en España, puede ser despedido definitivamente de su empresa por diferentes motivos ajenos a la baja laboral, sin que ésta cometa ninguna ilegalidad.

¿Qué motivos puede alegar la empresa para despedirme estando de baja médica?

Entre las causas de despido legales que puede utilizar una empresa a la hora de rescindir definitivamente el contrato de alguno de sus empleados, están las causas económicas, técnicas, organizativas, productivas y la indisciplina o desobediencia del trabajador. El despido objetivo suele ser uno de los motivos más utilizados por las empresas para despedir a uno de sus trabajadores en esta situación de baja por enfermedad. Este tipo de despido está referido a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción alegadas por la empresa.

Cuatro trabajadoras sanitarias protegidas con mascarilla acuden a IFEMA durante el tercer día de funcionamiento y primera fase del hospital provisional desplegado -por el momento- en los pabellones 5, 7 y 9 del recinto para atender a contagiados por coronavirus derivados de otros centros de la Comunidad de Madrid, en Madrid (España), a 23 de marzo de 2020.23 MARZO 2020;COVID-19;CORONAVIRUS;ESTADO DE ALARMA;PANDEMIA;CRISIS;ENFERMEDADEduardo Parra / Europa Press23/03/2020 Eduardo Parra Europa Press

En esta situación, las empresas también pueden agarrarse a unpara finalizar la relación laboral de uno de sus empleados por desobediencia o indisciplina en el trabajo. Este despido disciplinario puede producirse mientras el trabajador se encuentra de baja médica, y. Si las empresas consiguen probar que el trabajador ha realizado actividades incompatibles con su enfermedad o que retrasan su recuperación mientras estaba de baja, la empresa tiene la opción de rescindir su contrato de forma definitiva.