Multas para usuarios de Vinted y Wallapop: Hacienda toma medidas contra la compraventa de segunda mano

La compraventa de artículos de segunda mano en internet es una tendencia cada vez más popular en España y Europa en general. Plataformas como Vinted o Wallapop se han hecho un hueco en el mercado de las compras online compitiendo incluso con otros aplicativos como Aliexpress y Temu. Y es que como no, si estas plataformas ofrecen una forma cómoda y accesible de dar una segunda vida a ropa, accesorios y otros objetos que ya no necesitamos, permitiendo a los usuarios ganar un dinero extra mientras contribuyen a un consumo más sostenible.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta actividad no está exenta de obligaciones fiscales, y recientemente han comenzado a llegar las primeras multas a usuarios que no han cumplido con las normativas de Hacienda. De hecho, esta normativa se refuerza con el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de enero, el cual establece que estas plataformas están obligadas a proporcionar información detallada sobre los datos fiscales de sus usuarios ala Agencia Tributaria.

¿Por qué están multando a los vendedores en Vinted y Wallapop?

Hacienda ha comenzado a poner el foco en la compraventa de segunda mano realizada a través de plataformas digitales. La razón es simple: aunque muchas personas consideran estas ventas como algo informal y sin mayores implicaciones, la realidad es que cualquier ganancia obtenida por la venta de artículos está sujeta a la normativa fiscal vigente. Esto significa que, en determinados casos, los vendedores deben declarar estos ingresos y, en su caso, pagar impuestos sobre las ganancias obtenidas.

El problema surge cuando los usuarios no declaran estas transacciones, bien por desconocimiento o por considerar que se trata de pequeñas cantidades de dinero. Sin embargo, Hacienda tiene mecanismos para rastrear estas operaciones, especialmente cuando se realizan de manera frecuente o cuando las cantidades son significativas. De hecho, tanto Vinted como Wallapop están obligadas a compartir información con las autoridades fiscales cuando las transacciones superan ciertos límites, lo que facilita el control por parte de Hacienda.

¿Cuándo debes declarar tus ventas en Vinted y Wallapop?

No todas las ventas realizadas en estas plataformas requieren ser declaradas. Hacienda considera que si vendes un objeto de segunda mano por un precio inferior al que lo adquiriste originalmente, no estás generando una ganancia y, por lo tanto, no tienes que tributar por ello. Sin embargo, si la venta genera una ganancia patrimonial, es decir, si vendes un objeto por más de lo que te costó, esa ganancia debe ser declarada en la declaración de la renta.

Además, si las ventas se realizan de manera habitual o si los ingresos obtenidos son significativos, Hacienda podría considerar que estás realizando una actividad económica y, en ese caso, deberías darte de alta como autónomo y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, como el pago del IVA y la cotización a la Seguridad Social.

Consecuencias de no declarar

Las primeras multas que están llegando a los vendedores de Vinted y Wallapop son una señal clara de que Hacienda está tomando en serio el control de la compraventa de segunda mano en estas plataformas. Las sanciones pueden variar en función de la gravedad de la infracción, pero pueden incluir multas económicas significativas, recargos por no haber declarado a tiempo e incluso intereses de demora.

Es importante destacar que Hacienda puede revisar las transacciones realizadas en años anteriores, lo que significa que los usuarios que hayan vendido artículos en estas plataformas en el pasado también podrían ser objeto de una inspección fiscal. Por lo tanto, es fundamental que cualquier persona que utilice estas plataformas para vender de manera regular revise sus obligaciones fiscales y, si es necesario, consulte con un asesor fiscal para asegurarse de estar cumpliendo con la normativa.