Los municipios más caros para alquilar: un piso en Barcelona, Calviá o San Sebastián cuesta más de 1.600 euros

2023 fue un año infernal para los inquilinos, con la oferta de vivienda residencial en mínimos y los precios en máximos. Según el informe “La vivienda en alquiler en España en el año 2023” elaborado por Fotocasa, el precio de la vivienda en alquiler cerró 2023 con una subida del 5,7%, después de un año en el que los aumentos de precio fueron constantes, con repuntes de hasta el 10,2% en el mes de febrero a la menor subida del año en julio (3,4%). A cierre de año, el precio medio del alquiler en España se situó en los 11,66 euros el metro cuadrado al mes, es decir, para una vivienda media de 80 metros, la cuota mensual del alquiler ascendió a 932 euros, sólo 148 euros por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que el año pasado fue de 1.080 euros brutos al mes.

El 89% de los municipios alcanza precios máximos en 2023

El problema de los altos precios ha sido generalizado en todo el territorio español. De los 127 municipios estudiados en 2023 por el Índice Inmobiliario Fotocasa, en 114 de ellos (el 89%) se alcanzaron precios máximos en algún momento de 2023 y tan solo en 13 de ellos (el 11%) no se llegó a precios récord. De hecho, hay cuatro municipios en España en los que aún no se han superado los precios de 2007 y 2008. Se trata de Roquetas de Mar, Manresa, Zaragoza y Ciudad Real, que aún no han superado los precios de la burbuja inmobiliaria. El resto de los municipios que en 2023 no tocaron máximos lo hicieron o bien en el año 2021 o en el año 2022.

Barcelona, Calviá y San Sebastián a la cabeza

Las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, País Vasco y Madrid acaparan los municipios más caros para alquilar una vivienda. El ranking lo lidera la ciudad de Barcelona, que terminó 2023 con un precio de 20,96 euros/m2 al mes y con una subida del 7,2%. Esto quiere decir que, de media, en Barcelona por un piso de 80 metros cuadrados el coste sería de 1.676 euros al mes.

El segundo municipio más caro de España fue Calviá, en Baleares, con un precio medio de 20,33 euros/m2 al mes y con una subida anual del 5,5% respecto a 2022. En Calviá alquilar un piso de 80 metros cuadrados costó, de media, 1.626 euros al mes. Y el tercer municipio con el precio más alto y que también supera los 20 euros/m2 al mes fue San Sebastián con un precio medio de 20,15 euros/m2 al mes y un incremento anual del 11%. En San Sebastián alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados costó el año pasado de media 1.612 euros al mes.

Además, si se comparan los precios medios de estos municipios con la media nacional se observa que Barcelona supera en un 79,8% el precio medio respecto a la media nacional. En Calviá se supera por un 74,4% y en el caso de San Sebastián lo supera en un 72,8%. Estos tres municipios alcanzaron precios máximos durante algún mes de 2023.

“Estas localidades tan tensionadas se encuentran en las autonomías que históricamente han presentado los precios más altos del mercado de arrendamiento. En estas zonas, la demanda es demasiado fuerte para que la escasa oferta pueda absorberla. De hecho, estos municipios han sufrido una contracción de la oferta de vivienda disponible muy significativa que ha derivado en que el parque de alquiler esté bajo mínimos. Por ello, se marca un récord de precio prácticamente cada mes. Es probable que la tendencia al encarecimiento del precio del alquiler se mantenga mientras la oferta no aumente considerablemente como para equilibrar el mercado”, advierte María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Siguiendo el análisis del resto de municipios más caros, la cuarta posición fue para Ibiza, también en Baleares, con un precio medio de 19,52 euros al mes y una evolución anual del 7,7% respecto a 2022. En quinta posición, Madrid, con un precio medio de 18,99 euros por metro cuadrado al mes y una subida del 13,8% en 2023, seguida de L’Hospitalet de Llobregat con un precio medio de 18,85 euros/m2 al mes y un crecimiento anual del 17,5%.

En términos de variación interanual, nueve municipios subieron sus precios por encima del 20%. El municipio que más incremento presentó a cierre de 2023 fue Lucena (Córdoba), con una variación de 34,6%. Le siguen, Vélez-Málaga con una subida del alquiler del 30,6%, Móstoles con incremento de precios del 29,1%, Burgos capital con 24,4%, Canet d'En Berenguer, con 23,9%, Pozuelo de Alarcón con 21,7%, Palma de Mallorca, con 20,4%, Gandía con 20,2%, y Benidorm con 20%. En cuanto a las caídas, destacó la variación del municipio de La Manga del Mar Menor, que se abarató un 19,2%, seguida de Sanxenxo (-4,0%), Sanlúcar de Barrameda (-3,6%), Sitges (-3,3%), Don Benito (-2,7%), Benahavís (-2,3%) y Vic (-1,3%).