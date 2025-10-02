Una OPA de BBVA muy poco atractiva

En el mundo de las finanzas, las OPA hostiles suelen narrarse como la gran historia del pez grande que, aburrido de nadar solo, decide comerse al pez chico y lo que no pueda digerir lo expulsa y, en este caso, la resistencia del Sabadell a la oferta del BBVA tiene más de novela costumbrista que de épica empresarial. Porque no estamos ante un rechazo irracional sino más bien la defensa, casi quijotesca, de un equipo directivo que prefiere no convertirse en apéndice de un banco que, aunque más voluminoso, no necesariamente sea más querido.

El BBVA, con ese aire de hermano mayor, insiste en que la operación tiene todo el sentido financiero por el mayor tamaño, sinergias y rentabilidad, donde todos los números le dan la razón, pero no debemos olvidar que la banca, aunque cada vez sea más digital y menos de ventanilla, sigue siendo un negocio de confianza para el Sabadell, de cercanía, de nombres que suenan familiares en la plaza del pueblo. Y el Sabadell no quiere perder eso, no quiere que sus clientes sientan que ahora son parte de un gigantesco engranaje donde sus ahorros son poco más que un dígito en una hoja de cálculo.

El otro gran freno, como en todas las OPA hostiles, es la cuestión del poder porque ningún directivo sueña con pasar de CEO a ejecutivo relevante dentro de la nueva estructura. ¿Quién quiere ser copiloto cuando ya ha sido comandante?, y lo que es peor, sabiendo que tarde o temprano, será desvinculado y sin honores. Y esa, aunque se adorne con discursos sobre autonomía o valor estratégico, es la verdadera raíz de la negativa pues la dirección del Sabadell no quiere perder su independencia ni su estatus en este temido juego de la silla.

A fin de cuentas, la dirección de Sabadell sabe que, tras ese festival de frases impactantes como crear valor y generar sinergias, lo que se está pactando, una vez realizada la operación, es un gran festín en el que, si no consiguen sentarse como comensales en la mesa del BBVA, serán parte del menú.