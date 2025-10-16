El oro supera los 4.250 dólares, otro nuevo récord, ante la tensión comercial entre China y EE UU y posibles recortes de tipos de la Fed

El oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre, sigue batiendo récords y hoy ha superado los 4.250 dólares por onza, en un contexto de aumento de las tensiones comerciales entre EE UU y China, y la expectativa de más recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed).

Según datos de Bloomberg recogidos por Efe, a las 5.11 horas (3.11 GMT), el oro ha tocado los 4.242,12 dólares, un nuevo máximo histórico.

No obstante, a las 9.15 horas de este jueves, perdía fuerza y se cambiaba a 4.230,70 dólares, tras subir el 0,58%. A las 12.09 horas, repuntaba hasta 4.256,11, con una subida del 1,26%-

El pasado 8 de octubre, el oro superó por primera vez en su historia los 4.000 dólares por onza, y se encamina a cerrar su mejor año desde 1979.

Las tensiones geopolíticas y comerciales, la debilidad del dólar, las previsiones de nuevos recortes de tipos en Estados Unidos, y las compras masivas por parte de los bancos centrales han impulsado su cotización.

Por su parte, la plata, que en el pasado día 14 marcó récord en los 53,546 dólares, cotiza a esta hora a 52,83 dólares tras bajar el 0,38%.