La patronal catalana celebra el retorno de Banco Sabadell a Cataluña: "Es la primera grande de muchas más que volverán"

"En los próximos meses y antes de que finalice nuestro mandato, algunas empresas más relevantes van a seguir los pasos del Banco Sabadell, que ha sido la primera de las grandes, pero volverán otras muchas más". Con esta afirmación, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball y vicepresidente de CEOE, Josep Sánchez Llibre, ha confirmado que otras grandes empresas que salieron de Cataluña tras el 1-O y la fallida declaración de independencia están preparando también la vuelta de sus sedes sociales y sus domicilios fiscales, aunque no ha querido desvelar ningún nombre. "No me corresponde a mí", justificó.

Sánchez Llibre, en una rueda de prensa improvisada rueda de prensa en un descanso de la reunión de la junta de CEOE para aprobar una propuesta de SMI al Ministerio de Trabajo, calificó como "una gran noticia" la decisión del Banco de Sabadell de devolver su sede social a Cataluña y destacó que su decisión ha sido posible gracias al "clima de estabilidad" que ha logrado la normalización de las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno central, y que permitirá a "Cataluña recuperar el liderazgo económico de la economía española".

El dirigente empresarial resaltó que ha visto cumplido uno de los objetivos que se marcó cuando accedió a la presidencia de la patronal en 2019, centrado "en la defensa de los empresarios y en la vuelta de las empresas que se vieron obligadas a marcharse de Cataluña". Ahora, con el retorno del Sabadell ha confirmado que se ha abierto la puerta que otras empresas "sigan sus pasos y el de Cementos Molins", que fue la primera relevante que retornó hace meses, aunque la entidad bancaria que preside Josep Oliu es la primera del Ibex 325 que lo hace.

Eso sí, Sánchez Llibre evitó enumerar alguna de esas empresas que estarían preparando su mudanza a Cataluña. "Es necesario trabajar con discreción, prudencia, sigilo y silencio, como hemos venido haciendo estos años", aseveró, parta a continuación subrayar que "ya dijimos que cuando se fueran resolviendo los conflictos políticos las empresas volverían. Solo necesitaban estabilidad política, y ahora la hay, y por objetividad económica. No nos gusta que haya grandes dificultades y diferencias entre gobiernos".

Tampoco quiso pronunciarse sobre si este movimiento del Sabadell ha tenido que ver con la OPA hostil lanzada por el BBVA y que está en su última fase de resolución, y que esta decisión estaría consensuada con el Gobierno de Pedro Sánchez parta que este impida la operación en última instancia. "·Nosotros no podemos entrar en esas valoraciones. Lo único que puedo decir es que en Foment siempre nos hemos posicionado en contra de esta operación, por el perjuicio que tendría sobre la financiación de las pymes en Cataluña", con un especial peso del Sabadell en esta región.