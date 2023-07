Plus Ultra: ¿qué fue de la aerolínea que se benefició del rescate más polémico de la pandemia?

Plus Ultra Líneas Aéreas pasó en las apenas 24 horas que transcurrieron del 9 al 10 de marzo de 2021 de ser un actor casi desconocido y de segunda fila en el contexto del sector de las aerolíneas españolas a convertirse en la protagonista de una agria polémica. Esas pocas horas fueron las que transcurrieron entre que el Gobierno aprobara una ayuda de 53 millones de euros para la compañía con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas que gestionaba la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y que empezaran a aparecer las primeras informaciones que dudaban de todo lo concerniente a la ayuda. Desde la cuantía, hasta el hecho de si la aerolínea cumplía con los requisitos para hacerse acreedor del mismo, pasando por el origen y honestidad de algunos de sus accionistas.

La tormenta en torno al rescate fue de tal calado que no sólo generó una agria disputa política entre el Gobierno por un lado y Ciudadanos, PP y Vox por el otro sino que acabó en los tribunales. Fueron, como aseguran desde Plus Ultra, meses de zozobra en los que su operativa se complicó sobremanera. "Había lessors que estaban pendientes de los tribunales para cerrar operaciones, bancos que nos cerraron pasarelas de pago...", rememoran. Con todo, la aerolínea siguió operando y hoy, según aseguran, las cosas avanzan hasta el punto de que consideran que están en camino de convertirse "en referente en las rutas que sirve hacia Latinoamérica".

Mejora operativa

Como explican desde Plus Ultra, superada la tormenta política y judicial -todas las sentencias conocidas hasta ahora les han exculpado de cualquier delito-, están consolidando sus rutas a Colombia, Venezuela y Perú, en las cuales han crecido en frecuencias con la introducción en su flota del Airbus 330-200, una aeronave con menor coste operativo y que les ha permitido reducir un 15% sus emisiones. La compañía tiene ahora mismo seis aeronaves del fabricante europeo, dos A340-300 y cuatro A330-200. En julio ha añadido un quinto A330 para reemplazar a uno de los A340, un modelo cuatrimotor mucho más contaminante y anticuado.

Las frecuencias no son lo único en lo que ha crecido Plus Ultra. La aerolínea asegura que tanto en 2021 como en 2022 ha cumplido con los objetivos de beneficios brutos -Ebitda- que recoge el plan de viabilidad al que les condicionó el rescate de la Sepi. En 2022 se situó apenas un 0,9% por debajo de lo previsto, si bien su posición de caja era un 66% superior a la prevista en el plan. Sus ingresos, además, aumentaron en 62,18 millones, un 40,44%, en comparación con lo exigido gracias, explican, a la expansión de sus rutas. La empresa, además, ha logrado gracias al control de gastos "mitigar el efecto negativo en sus cuentas del aumento del combustible de aviación", según explican.

En la mejora de sus ingresos ha tenido un papel crucial la apertura de nuevos mercados para la venta de sus billetes. Ahora, es posible comprarlos en agencias de viajes de Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, México, Italia, Portugal, Reino Unido, Alemania y Francia. "Cada vez tenemos más pasajeros que vienen desde distintos puntos de Europa para tomar vuelos de nuestra empresa hacia Hispanoamérica y viceversa", explican desde la aerolínea.

Préstamo

Plus Ultra, como corroboran fuentes de la Sepi, está cumpliendo con el calendario de obligaciones que tiene marcado en su rescate. En mayo, abonó la segunda cuota del préstamo, 1,59 millones de euros; después de que en marzo de 2022 abonara la primera, que ascendió a 884.000 euros.

En los últimos meses, la aerolínea se ha hecho acreedora, además, de diversas certificaciones que avalan su desempeño. En abril, tras superar un proceso de auditoría, obtuvo la certificación IOSA (IATA Operational Safety Audit), la certificación por excelencia que garantiza que cualquier aerolínea cumple con los requisitos en las normas y estándares internacionales. También se ha hecho acreedora del certificado Aenor sobre información no financiera y ha ingresado en la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), “un hito para la compañía ya que será de gran ayuda en su gestión para seguir mejorando en seguridad, transformación digital y sostenibilidad”, según reconoció el director general de la compañía, Roberto Roselli.

A nivel operativo, Plus Ultra está ahora muy pendiente de las deliberaciones en Bruselas sobre la adquisición de Air Europa por IAG, la matriz de Iberia. Desde la aerolínea aseguran que están "preparados" para asumir posibles frecuencias a las que se pueda obligar a renunciar a Iberia y Air Europa en las rutas en las que compiten para que la fusión se materialice. Ahora mismo, Plus Ultra compite con estas compañías en los vuelos hacia Caracas, Lima, Bogotá y Cartagena de Indias. "Consideramos que somos la empresa española con mayor preparación para tomarlas, por tener ya una presencia importante en la zona latinoamericana y conocimiento de dichos mercados, así como una base de clientes que ya vuela con nosotros", según afirman desde Plus Ultra.