La odisea de un jubilado abulense al que cobraron 3.000 euros por consumo de agua en su vivienda sin haber estado en ella

Uno de los momentos, por no decir el peor, que muchas familias temen es cuando tienen que pagar las facturas de la luz, el agua, el gas o la hipoteca.

Especialmente en estos tiempos que corren, donde el precio de la vida es cada vez más alto mientras los sueldos no suben al mismo ritmo, cuando además el Gobierno de España sigue subiendo los impuestos -ahora quiere subir la cuota a los autónomos otra vez- y, por lo tanto, el poder adquisitivo de los españoles sigue menguando y sus maltrechos bolsillos empiezan a tener telarañas.

Pero dicho esto, si ya de por sí es duro tener que hacer frente cada mes a estos pagos obligatorios por consumir agua o energía, imagínese querido lector si esas mismas facturas se disparan a unas cantidades desorbitadas por una lectura incorrecta o quién sabe qué.

Situaciones que pasan y cada vez más y que pueden acarrear graves consecuencias para las personas que las sufren, que dan comienzo a una odisea que parece no tener fin que en algunos casos, incluso, ha llegado al desahucio o la expropiación forzosa de la propiedad por impago de las deudas al ser una factura millonaria imposible de abonar por el consumidor afectado.

Es lo que le podría haber ocurridoo al protagonista de estas líneas de LA RAZÓN, Jesús Díaz Guerra, jubilado y residente en la localidad madrileña de Alcorcón, pero con raíces en el municipio abulense de Santa María del Tiétar, donde tiene una vivienda que ha sido víctima de una de estas facturas desorbitadas que han puesto en riesgo la salud de este hombre, que ha vivido en un sinvivir, y valga la redundancia, durante los últimos dos años, en los que ha recibido incluso atención psicológica.

El caso es que Jesús Guerra, un 8 de mayo de 2023 le llegaba a su cuenta bancaria y sin previo aviso el cobro, por parte del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Ávila (OAR), de la cantidad de 2.913, 28 euros en concepto de consumo de agua en esta vivienda del precioso Valle del Tiétar abulense, situada en la avenida de Santa María del Tiétar. O lo que es lo mismo, casi 3.000 euros o medio millón de las antiguas pesetas.

Es ahí cuando comienza un periplo insufrible de visitas, llamadas telefónicas y reuniones con los servicios administrativos del Ayuntamiento de Santa María del Tiétar, con la OAR, carta al Defensor del Pueblo incluida explicando su situación y, en definitiva un sin fin de gestiones durante dos años para nada.

Y es que, al final y para más inri Jesús tuvo que abonar no solo los 3.000 euros de la factura del agua sino otros 300 euros más como recargo con sus respectivos intereses por haber devuelto la factura, lo que ha puesto en peligro su vida al haber tenido dificultades para hacer frente a otros gastos, como la alimentación, otros recibos de luz, agua... de su vivienda habitual en Alcorcón.

Anotaciones amano de Jesús sobre sus consumos de agua en los últimos años La Razón La Razón

La primera queja que hizo fue al Ayuntamiento de Santa María del Tiétar, al que trasladó lo que ocurría, y este, tras enviar a un operario encargado de la lectura de los contadores, confirmó que la lectura estaba correcta y que había consumido en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, los que corresponde dicha factura, la friolera de 1.763 metros cúbicos de agua, cuando lo que más había consumido fueron 247 metros cúbicos l segundo cuatrimestre de 2022, por lo que abonó 358 euros, y cuando ha habido fechas en las que ha llegado a consumir 18 metros cúbicos, como fue la factura de enero a abril de 2023.

Jesús se puso en contacto con el seguro de la vivienda, Mapfre, para que revisara si había existido alguna fuga de agua que hubiera podido desembocar en ese consumo desmesurado, y la compañía, tras la revisión realizada, confirma en su informe que no existe fuga de agua alguna y que todo está en perfecto estado.

Informe de Mapfre donde explica que no ha habido fuga en alguna en el domicilio de Jesús La Razón La razón

El jubilado devuelve el recibo de casi 3.000 euros porque así se lo aconseja el propio alcalde de Santa María del Tiétar, Rafael Pérez, quien según Jesús le dijo que esa factura era desorbitada además de comprometerse con él a que iba a tratar de resolver esta situación.

Pero pasan los días y el caso no se soluciona, por lo que Jesús, atacado nuevamente de los nervios, vuelve a tocar varias puertas, como la del teniente de alcalde del municipio abulense, Julio González, quien le recomienda cambiar el contador, y nuevamente la oficina del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Ávila de en el municipio de Arenas de San Pedro, donde le comunicanque ellos no pueden hacer nada pero que el Ayuntamiento sí que puede si existe disposición.

Pasa el tiempo, y tras ver que nadie del Consistorio sigue sin ponerse en contacto con él para confirmarle si ha procedido a solucionar la situación como le prometieron, Jesús esta vez ayudado por su hija que es quien solicita una cita con el alcalde en la que fue recibida por el secretario del ayuntamiento, quien le indica que no se puede conodanr la deuda porque la lectura del contador es correcta y como solución plantea abonarla de manera fraccionada, cuando la OAR le había comunicado que si había voluntad por parte del Ayuntamiento se podía solucionar el problema, lo que agrava aún más el malestar del afectado, indignado con el Consistorio de Santa María del Tiétar por haberse sentido engañado además de hacerle perder el tiempo y su salud.

Pasado el tiempo, y con la factura ya abonada, porque de momento no le han devuelto nada, Jesús vive más tranquilo aunque con sobresaltos cuando le llegan nuevamente las facturas por si hubiera un nuevo error que le hiciera revivir la pesadilla que ha vivido estos dos años.

Es consciente de que será complicado que pueda recuperar ese dinero de la factura por una agua que no ha consumido, a lo que hay que sumar el recargo y los gastos de gestiones que ha tenido que realizar él o su hija en distintas administraciones y entidades para intentar resolver el problema.

Si bien, al menos quiere denunciar lo que ha vivido y sufrido, sobre todo las actuaciones "poco rigurosas", como así las define, por parte de los miembros de la Corporación Municipal de Santa María del Tiétar bajo la presidencia de Rafael Pérez, para que su caso pueda servir de ayuda o ejemplo a otras personas que pudieran sufrir la misma situación.

"Lo que más me ha molestado es que que jueguen de esta forma con la vida de las personas sin tener en cuenta las consecuencias", finaliza Jesús, en declaraciones a este periódico, resignado ante un caso que no ha tenido final feliz.