Puente ya no descarta que el incidente del cable en la alta velocidad en Andalucía sea un simple robo

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este martes que siguen abiertas las dos hipótesis iniciales sobre el robo de cable el domingo pasado en la línea de alta velocidad ferroviaria Madrid-Andalucía, que son "un robo o un hecho dañoso", por lo que ninguna se puede descartar.

Puente, que ha asistido a la entrega de los premios de la revista "La Tribuna de la Automoción", ha explicado a los medios que, "aunque es verdad que el material sustraído tiene muy escaso valor, la lógica de los ladrones no es la nuestra, es decir que lo que para nosotros es muy poco dinero, para ellos, puede ser dinero suficiente".

En este momento, las dos hipótesis están abiertas, "sabemos que esas personas entraron ahí con un conocimiento muy detallado del territorio, sabían lo que hacían, sabían lo que se llevaban". "Si hay un ánimo de lucro detrás de la intervención o es un ánimo exclusivamente dañoso es algo que se tendrá que determinar", ha agregado, según informa Efe.

En todo caso, esto no es un robo de un cable de una farola, quien lo hizo sabía perfectamente las consecuencias que iba a tener para los viajeros de la línea Madrid-Sevilla y, por tanto, "directa o indirectamente, este es un acto de sabotaje", ha resaltado.

En cuanto a las afirmaciones tanto suyas como del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, de que los problemas derivados del robo de cable se vieron agravados por un "enganchón" de un tren de Iryo que arrastró la catenaria, y que la compañía asegura que no es atribuible a un fallo en su operación, Puente ha dicho que "las operadoras ferroviarias, generalmente, cuando hay eventos de catenaria, suelen emitir comunicados eludiendo responsabilidades, entre otras cosas, porque esas responsabilidades tienen unas consecuencias económicas". "Al igual que hay un comunicado de Iryo, hay otro de Adif y es bastante claro. En todo caso este tema se esclarecerá", ha añadido.

Por otro lado, Puente ha reiterado que garantizar la seguridad de toda la red ferroviaria es imposible y que actos vandálicos o robos de material se producen en todas las redes ferroviarias del mundo.

La española tiene 15.600 kilómetros, 4.000 de ellos de alta velocidad, que están totalmente vallados, "pero eso, desde luego, no garantiza que la seguridad plena se produzca", ha resaltado.

Hay también patrullas de Adif de seguridad privada que se encargan de vigilar el entorno de las vías y, por supuesto, también están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que contribuyen a esa seguridad, ha recordado.

Por tanto, garantizar la seguridad plena es imposible, ha insistido. "Podemos mejorarla, claro, siempre hay margen de mejora, pero llegar a una seguridad plena en esos 15.600 km del trazado no es posible ni razonable".

"El mejor momento de su historia"

Pese a lo ocurrido, el ministro ha vuelto a reiterar que el ferrocarril vive el mejor momento de su historia porque lo que ha sucedido es un hecho completamente ajeno al gestor de la infraestructura.

"No es una avería, no es un una falta de mantenimiento, no es una falta de inversión, es un hecho completamente ajeno a la infraestructura, sea un robo, sea un acto vandálico, sea lo que sea", ha precisado.