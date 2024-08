Puente elude culpas por el caos ferroviario y defiende que nunca ha habido un servicio mejor: "Sólo me ha faltado escuchar que con Franco los trenes iban mejor"

Lejos de asumir cualquier responsabilidad en el caos que registra el sistema ferroviario español en las últimas semanas, Óscar Puente, ministro de Transportes, ha sacado hoy pecho en el Senado de su gestión, endosando la responsabilidad de lo que está sucediendo a la falta de inversiones tanto en infraestructuras como en material rodante que, a su juicio, ha heredado el Gobierno de los anteriores ejecutivos del PP.

Puente ha arrancado su intervención en el Senado para dar cuenta de lo sucedido en las últimas semanas repitiendo en varias ocasiones que, a pesar de las graves incidencias registradas en las últimas semanas, el tren vive en España "el mejor momento de su historia", con récord tras récord de viajeros, al tiempo que ha mostrado su sorpresa porque, en los últimos días, de forma según ha dicho "partidista" se haya extendido el mantra de que "cualquier tiempo pasado fue mejor". "Sólo me ha faltado escuchar que con Franco los trenes iban mejor", ha asegurado en todo irónico.

Tras exponer de manera prolija y a través de numerosos datos y estadísticas cómo ha crecido el uso del ferrocarril en España y las crecientes dificultades que ello conlleva a nivel operativo, el ministro ha entrado a detallar los motivos que, a su juicio, están detrás de los numerosos problemas que están sufriendo los trenes españoles en los últimos años. Y aunque, según ha dicho, su intención no era pasar facturas, lo cierto es que Puente ha orientado sus ataques hacia el PP a la hora de buscar responsabilidades. "La respuesta a muchas preguntas que harán está en la bajada de las inversiones entre 2012 y 2018 -época del Gobierno del PP-, que redujo el desarrollo de sectores clave", ha afirmado Puente.

El ministro ha asegurado que si las incidencias en el sistema ferroviario han subido es "porque estamos inmersos en una inmensa inversión en la red, no por la falta de mantenimiento", que, ha advertido, seguirá originando problemas. Se trata, ha dicho, de "incidencias coyunturales con beneficios duraderos", pero también ha añadido que "la falta de inversión en determinados periodos no se suple rápidamente. Si durante seis años no se invierte, es difícil suplirlo con inversiones en otros seis años", ha añadido.

Chamartín

Al hablar de la falta de inversión en las infraestructuras, Puente ha puesto especial énfasis en la estación de Chamartín, epicentro de muchas de las incidencias por su carácter neurálgico para el sistema ferroviario español. El ministro ha insistido en este caso en poner el foco en problemas heredados para defender su gestión. Así, ha asegurado que el vestíbulo "no se amplió cuando había que ampliarlo" y se ha escudado para defender las aglomeraciones en que el estudio previo para su ampliación, que data de 2018, ya se ha quedado obsoleto pues contemplaba que el número de viajeros sería de unos 10 millones este año cuando ya sobrepasará los 13.

Junto a las obras que, a su juicio, no hicieron otros y le ha tocado hacer a los gobiernos socialistas, Puente ha señalado de nuevo a las deficiencias del material rodante como el otro gran responsable de las deficiencias del servicio. Y en este punto, el ministro ha vuelto a disparar contra el PP al recalcar que no se estrena un tren de Cercanías desde el año 2008 y uno de alta velocidad desde 2010. Muchos de los trenes actuales, ha proseguido, han sobrepasado el final de su vida útil de 30 o 40 años, "con las dificultades que supone para su mantenimiento". Para solucionar estas deficiencias, Puente ha recordado que el Ejecutivo ha comprado 309 trenes de Cercanías que empezarán a estar operativos desde el año 2025, lo que, a su juicio, debería mejorar el servicio.

No obstante, las principales deficiencias en el servicio en las últimas semanas provienen de los nuevos trenes de alta velocidad S106 de Talgo, cuya fiabilidad, ha dicho el ministro, "está lejos de la media". Según ha asegurado, el grado de impuntualidad de los Avril en agosto es del 80%. Por ello, ha asegurado que han adoptado medidas, lo que no ha evitado que cuatro de ellos sigan en talleres.