Puente, sobre los peajes en las autopistas: "Yo prefiero que pague quien las use"

Óscar Puente lo tiene claro respecto a la posible implantación de peajes en las autopistas. "Prefiero que pague quien las usa a que se costeen con impuestos", ha asegurado hoy al respecto de cómo pagar las infraestructuras, incluidas las vías de alta capacidad, en España.

Pero lo que también tiene claro el ministro de Transportes es que su deseo, para llegar a ser una realidad, cuenta con muchos obstáculos en el camino. Empezando por el propio sistema de financiación que tienen en la actualidad las vías de alta capacidad en España. Puente cree que sería deseable poner fin a las concesiones de autopistas existentes lo antes posible, aunque también ha advertido de que no es fácil, ya que en 2000 algunas se prorrogaron hasta 2048 y los rescates serían "enormemente costosos para el erario publico".

Pero en el caso de que se llegase a esa situación que ha calificado de "tabla rasa" en la que no quedara ningún peaje en pie, "habría que abrir una debate sobre cómo queremos pagar nuestras infraestructuras". Y él, ha dicho, es partidario del pago por uso. Eso sí, el ministro ha reiterado una vez más que esta medida no se puede adoptar de forma unilateral, "sino que debe ser fruto del consenso porque es una decisión estructural, que afecta no a un gobierno o mandato, sino a un país durante décadas".

Lo que no es sostenible, según ha defendido el ministro en un desayuno de Nueva Economía Forum, es mantener el actual sistema por el que ir por una autopista es gratis en unos territorios y en otros no. Aunque gratis, como ha dicho el ministro, no hay nada porque las carreteras se pagan "con impuestos o con peajes", ha añadido.

Puente ha detallado que, en 2024, el Estado invirtió 1.500 millones de euros para la conservación de sus carreteras, lo que constituye un récord además de ser el umbral que desde su departamento consideran necesario para mantener adecuadamente la red de carreteras estatal.

La inversión desde que el PSOE llegó a La Moncloa se ha elevado hasta los 7.200 millones de euros, según los datos aportados hoy por el ministro.