¿Qué horario tiene Mercadona en Semana Santa? Estos son los días en los que sus establecimientos estarán abiertos

Las vacaciones de Semana Santa están a punto de comenzar para muchos, puesto que este Jueves Santo ya aparece marcado como día festivo en casi todos los calendarios de España, salvo en la Comunidad Valenciana y Cataluña. Por esta razón, y con el fin de poder llevar una buena organización a la hora de hacer la compra, puede ser útil conocer los horarios especiales que se establecen durante estos días. En el caso particular de Mercadona, los horarios varían en función de la comunidad autónoma, por lo que según dónde se viva se dispondrá de uno distinto. En la propia web de la cadena se puede consultar cada una de las 1.617 tiendas con las que cuenta, aunque a continuación te adelantamos datos generales de manera que puedas saber los días en los que es posible comprar en estos establecimientos hasta el 1 de abril. Recordamos que su horario habitual es de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas, cerrando normalmente los domingos y festivos.

Este miércoles 27 todos sus establecimientos permanecen abiertos, ya que es un día laborable. En cambio no ocurre lo mismo al día siguiente, el Jueves Santo, cuando sólo estarán abiertos y con un horario normal los supermercados de Cataluña y la Comunidad Valenciana, ya que allí es un día no festivo.

Cabe decir que el jueves 28 algunos supermercados de otras regiones contarán con un horario especial, abriendo únicamente hasta medio día. Pero otros muchos establecimientos cerrarán, por lo que se recomienda comprobar en la página web de Mercadona el establecimiento habitual al que se suele acudir a hacer la compra.

Cerrados estarán todos los establecimientos del país durante el Viernes Santo, exceptuando alguno que esté ubicado en zonas muy turísticas. Al igual que lo estarán el Domingo de Pascua, siguiendo su política de siempre de cerrar los domingos. Con la llegada del sábado 30 de marzo Mercadona abrirá todos sus establecimientos, día en el que ya se podrá realizar la compra con su horario habitual, es decir, desde las 9:00 hasta las 21:30 horas.

En cuanto al Lunes de Pascua, los supermercados de la cadena de Juan Roig permanecerán abiertos en casi todo el país, excepto en las regiones donde es un día festivo y por lo tanto sus puertas se mantendrán cerradas. Estas son Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Navarra, La Rioja y País Vasco. Para asegurarse de si alguna de estas regiones puede abrir con horario reducido durante este día, recomendamos consultar el establecimiento concreto donde se quiere ir a comprar en el buscador de tiendas de la cadena.