¿Por qué los parados tendrán que presentar la declaración de la Renta a partir de ahora? Trabajo lo explica

A partir de ahora, los parados en España tendrán que presentar la declaración de la Renta. Esto ha generado algunas dudas entre los beneficiarios de subsidios de desempleo. La razón principal detrás de esta obligación es que el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que gestiona las prestaciones por desempleo, debe aplicar retenciones de impuestos sobre los subsidios que se entregan. Por lo que algunas personas que reciben ayudas pueden tener obligaciones fiscales que no conocen o que pueden no haber previsto.

El Ministerio de Trabajo ha sido claro en que las prestaciones por desempleo se consideran ingresos que deben tributar, como lo haría cualquier otro ingreso. Esto incluye tanto las prestaciones contributivas, que dependen de las cotizaciones previas al sistema de Seguridad Social, como las ayudas asistenciales para personas que ya han agotado el paro. El cambio está diseñado para asegurarse de que todos los beneficiarios del desempleo cumplan con sus obligaciones tributarias y evitar que se acumulen deudas con Hacienda.

¿Cuáles son las prestaciones sujetas a tributación?

Las prestaciones por desempleo, aunque se perciban en un momento de vulnerabilidad económica, son tratadas por la Agencia Tributaria como un ingreso más. El hecho de que en muchos casos el SEPE no aplique retenciones de IRPF, o lo haga de manera muy baja, puede llevar a que el perceptor deba compensar este hecho a la hora de hacer su declaración de la Renta.

Por ejemplo, si una persona recibe 12.000 euros anuales en prestaciones por desempleo, es posible que no haya tenido retenciones durante todo el año o que estas sean mínimas. Cuando llegue el momento de presentar la declaración de la Renta, deberá incluir ese ingreso y, si no ha pagado suficiente IRPF a lo largo del año, se le exigirá que pague la diferencia en la declaración. En este sentido, el paro funciona como cualquier otro ingreso en el sistema fiscal español.

¿Quién está obligado a presentar la declaración?

No todas las personas en situación de desempleo tendrán que hacer la declaración de la Renta. Según la normativa vigente, los trabajadores que hayan recibido más de 22.000 euros de un único pagador en el año fiscal están obligados a hacer la declaración. Sin embargo, si una persona ha tenido más de un pagador (por ejemplo, un empleador antes de quedarse en paro y luego el SEPE), el límite para la obligatoriedad de presentar la declaración baja a 14.000 euros si el segundo pagador ha aportado más de 1.500 euros.

Esto es relevante, ya que muchas personas que se encuentran en situación de desempleo han recibido salario de una empresa y luego han empezado a cobrar el paro del SEPE, lo que puede sumar más de un pagador y generar la obligación de declarar.

Además, aunque una persona no esté obligada a presentar la declaración porque no alcance los umbrales requeridos, en algunos casos puede ser conveniente hacerlo de manera voluntaria. Esto es porque, en determinadas situaciones, la persona puede tener derecho a devoluciones de impuestos por deducciones a las que quizás no se haya acogido si no presenta la declaración.