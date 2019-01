Rato: «Rajoy me echó de Bankia. Fue una intervención política»

Rodrigo Rato ha culpado a Mariano Rajoy de su salida de la presidencia de Bankia en mayo de 2012, 48 horas antes de que el Gobierno nacionalizara BFA, su grupo matriz. “A mí me echó el presidente del Gobierno”, ha asegurado en la segunda jornada de su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por supuestas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad.

El ex presidente de Bankia calificó su relevo por José Ignacio Goirigolzarri como una decisión “absolutamente política”. “Ya llegaremos a esa cuestión”, le ha acotado en ese momento, para intentar ordenar el interrogatorio, la fiscal del caso, Carmen Launa, que solicita para él una pena de cinco años de prisión por un delito de estafa a inversores. A lo que Rato, irónico, ha respondido: “Salvo que se produzcan acontecimientos dramáticos todos vamos a llegar, señoría...”

Durante su comparecencia, el ex vicepresidente del Gobierno también ha criticado la intervención de las cajas. “Claro que perdieron”, ha asegurado a preguntas de la fiscal.

“El problema de las cajas era que no tenían capital, eran sociedades públicas pero sin socios”, por lo que según su opinión el debut en el parqué fue “un hito histórico”. No solo se trató de una operación mercantil, ha matizado, sino que el objetivo era “convertirnos en una entidad como las demás”. “La estrategia del Banco de España era que saliéramos cuanto antes de esa situación anómala de no tener capital”, ha recalcado, recordando además que aunque por ley la fecha límite para dar ese paso era mayo de 2012, el organismo regulador “nos dijo que en septiembre (de 2011) teníamos que estar ya en bolsa o nos nacionalizaba”.

Asimismo, Rato ha explicado a la Fiscalía que, aunque el consejo de administración de la entidad fijó una horquilla de 4,10 a 5 euros por acción para salir a bolsa, finalmente se debutó en el parqué bursátil con una cotización de 3,75 euros y no se plantearon dar marcha atrás porque “haber desistido habría tenido unos costes reputacionales”.